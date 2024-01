Frankrike tok kronen for tredje gang mot Norge

Etter en feilfri prestasjon, en demonstrasjon i semifinalen mot Sverige og en dominerende mot Norge, i finalen, denne søndagen 17. desember vant det franske kvinnelaget i håndball det tredje verdensmesterskapet i sin historie.

Nesten 20 år senere, dagen etter sin første verdenstittel, gjorde det franske kvinnelaget i håndball det igjen denne søndagen 17. desember. Rødkledd i fargene til Danmark og nabolandet Norge på Herning Stadion, dominerte de blå nordmennene for å ta sin rekord tredje VM-tittel. En XXL-prestasjon som avsluttet en feilfri turnering etter å ha slått Sverige i semifinalen syv måneder før OL i Paris.

Som de gjorde i VM-2021 (29-22) til Euro-2020 (22-20) finalen, kunne ikke skandinavene, de doble europamesterne og regjerende verdensmesterne, knuse franskmennenes drømmer om ære denne gangen. og i semifinalen i Euro-2022 (28-20). Dette franske vintagelaget fra 2023 har ikke tapt en kamp på hele året og er urørlig.

Hun kom imidlertid til Skandinavia for tre uker siden med det ene målet å måle fremgangen hennes før den enorme utfordringen med å forsvare OL-tittelen sin i Paris neste år. Olivier Krumbholzs døtre så også ut til å åpne opp angrepsspillet sitt, med fjorårets Euro-nederlag mot nordmennene som fremhevet et tradisjonelt svakt punkt for de blå som gjorde Slovenia bitter.

I stafetten, Bro

Et år senere har Ljubljanas tårer tørket og de har lagt en snor til buen. Samt en tittel på samlingen deres. De er fortsatt avhengige av et stramt og organisert forsvar, til tross for fraværet av sjefen deres på ti år, Beatrice Edwige, for å lede an for ungdommene.

Våpenet var langt mindre livlig enn Henny Reistads nordmenn (5/6) i første periode (20-17 ved pause), der Frankrike holdt på etter å ha kjent kvelningen rundt halsen. Kathryn Lunde og lagvenninnene hennes (26-25, 49.). Hadde Alicia DuBlanc avsluttet kontringen på nettet, ville hun kanskje unngått kaldsvette på slutten av kampen i stedet for stangen seks minutter inn i +5-ballen (29-25).

The Blues ser enda bedre ut på kontringen, deres andre tiårsgaranti. Som kaptein Estel Nze Minko bestemte, snappet han ballen selv og gjorde det første bruddet på slutten av første periode (17-14, 24.). Og de gikk videre med dødballangrep som dette læreboktrekket for å bytte Klaus Valentini til venstre ving (24-21, 37.).

Grandway som en helt

Denne tredje tittelen var også en veldig homogen gruppe der nesten alle spillere bidro. Har Laura Glaser skinnet på Target i en uke? Søndag var det Hatadou Sakho (4 redninger på 16 skudd, inkludert straffe) som tok fakkelen da han gikk inn i andre omgang og stengte butikken ved å avverge et skudd fra Skogrand to minutter fra slutt.

21 år gamle Sarah Boukdit, i straffesparkkonkurransen (2/3), et år yngre Lena Grandview (5/6), sørget for en lysende avslutning på turneringen. Trent som midtstopper, erstattet Nantes-spilleren Laura Phillips på kort varsel og i første omgang fikk han Laura Phillips på høyresiden – så skuddvinkelen er begrenset. Med sin bekymringsløse 20 år gamle holdning, scoret Grandview de fire siste målene for de blå da alle skyndte seg inn på banen for å feire sluttsignalet.

(med AFP)