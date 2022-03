Frankrike var fortsatt utestengt fra Norge, det hellige Sveits

Aurélien CANOT, Media365, Skrevet fredag ​​18. mars 2022 kl. 12:32.

Unntatt fra 16. runde trakk det franske laget seg fra sin første kamp under lagarrangementet på Corseval denne fredagen. I likhet med Beijing falt de blå, som frivillig rekrutterte unger, i kvartfinalen mot nordmennene. Tittelen ble returnert til Sveits på bekostning av Østerrike.

Opprør for Blues. Det franske laget ble slått ut i kvartfinalen i verdenscupfinalen, akkurat som vinterlekene i Beijing forrige måned, da Norge meldte seg inn i løpet denne fredagen i Gorseville. Hobbes håpet å få revansj fra OL, men Nordmennene spilte igjen et dårlig puss mot Frankrike da de ble slått ut i 16. runde. Clara Direz, Coralie Frasse-Sombet, Thibaut Favrot og Léo Anguenot ble med på den franske siden (den franske lagledelsen foretrakk å frivillig omorganisere sin ungdom fremfor sine beste elementer), som dessverre ikke holdt mål med dette norske laget. Laget av Mina Fuerst Holtmann, Thea Louise Stjernesund, Maria Therese Tviberg, Leif Christian Nestvold-Haugen og Fabian Wilkens Solheim. Phrase-Zombet, startet først, ledet imidlertid an på en god måte ved å knuse Dewey Berg i den første kampen. Favrod håpet å gjøre det samme mot Nestvolt-Hawken, og dermed la familien gå fra hverandre, men han gjorde en stor feil som gjorde at Norge kunne utligne i 2017 mot de spesielle verdensmesterne.

Si: «Det er synd, men det er et spill.

Siden den gang har ikke fargene gjort det bedre enn andreplassen i Äre i 2018, og de må vente minst ett år til for å komme tilbake på scenen. Da de to lagene sto 1-1 i kvartfinalen, brukte Stjernesund en feilstart av Clara Tyrus til å bringe de norske spillerne foran. Selv om Leo Angunot ikke kvalifiserte seg til denne parallelle fjerde og siste face-off mot Solheim, taper han hundrevis når han kommer til Blues. Gå videre til semifinalen, unngå en ny skuffelse på to måneder mot Norge, deretter slått ut av Norge, og denne gangen på hjemmebane. – Å slå ut av nordmenn er fortsatt synd, men hei, det er spillet, det er opp til oss å få det til igjen, sa Clara Tyres, en av dagens vinnere. , Deretter Eurosport. Seieren gikk til Sveits, på vei inn i tapet av Østerrike, mens sveitserne også stilte med sine beste skiløpere.