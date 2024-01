Frankrike vinner 5. plass i Anthols-Norge blandingsløp

Pre-finale øving Verdensmesterskap Nov Mestovin (CZE), The Riley Blandet d'Antholz (ITA) ga verdifulle ledetråder til alle land som var involvert i søket etter endelige destinasjoner. Han smilte til Norge-laget, ledet av brødrene Bo, like foran Italia og Sverige. Frankrike, i et helt nytt system, er på femteplass.

Toppmøte mellom Norge og Italia

Lenge så det ut til at Italia skulle vinne den andre kampen på hjemmebane Riley Blandet av sesongen. Initiert av Dorothea WiererFeilfri på skudd med 10/10, men veldig vanskelig på ski (13Th gang), klarte Transalpine-laget å gjenvinne kontrollen i andre ende Riley Fullstendig suksess gjennom Lisa Vittozzi. Sistnevnte, til tross for uavgjort ball, satte sin beste tid i omgangen mot slovenske Anamarija Lambic, en referanse til banen. Han har åtte sekunders ledelse på Sveits og Norge når han leder. Riley har Didier Beyonce (En forvirrende passasje knyttet til usikkerhet om den delen av kroppen som er berørt).

Johannes Thingnes Boe (NOR) © Thibaut/NordicFocus

Men italienske håp ble knust etter de to siste vitnene. Bo-klanens feil taler nok en gang om dens udelte overlegenhet. Der var Norge helt til opprinnelsen Darjee Go, Helt i spillet, med en virtuell tredjeplass. Han fortsatte arbeidet til sine to følgesvenner Juni Arnecleave (Tre valg) og Caroline Naughton (enkelt feil), fem sekunder foran Italia med kun to valg. En flott situasjon Johannes Poe, Den endelige fakkelbæreren for Norge og som aldri har bedt om så mye. lederen av Verdensmesterskap Viser utrolig soliditet når du fotograferer (en enkelt hakke Lag) å påtvinge deg selv med stil. Han gir landet sitt en ny seier, tjueto sekunder foran Italia. Tommaso Giacomel, En feil på to skudd.

Lisa Vittozzi (ITA), Dorothea Wierer (ITA), Tommaso Giacomel (ITA), Didier Bionaz (ITA) © Thibaut/NordicFocus

Sverige fullførte pallen

Det var tøff konkurranse om tredjeplassen også. Helt til slutten kunne Sveits tro det. Sekund for sekund Riley av Lena Hackey-Cross, Vinneren av det individuelle løpet tidligere på dagen var fortsatt i gang i det tredje løpet, og bommet til slutt på pallen på de siste kilometerne. Sebastian Stalter, som skrev en feilfri forestilling, tapte kampen mot ham. Martin Ponsiluma På slutten av en stor spenning. Hals og nakke etter siste skyting brukte svensken kraften på ski for å krysse målstreken på tredjeplass.

Lena Haecki Gross (SUI) © Thibaut/NordicFocus

5. plass og erfaring fra Frankrike

På fransk side viste laget et fullstendig omformet ansikt, i fravær av Justine Bryzas-Pouchet, som fikk hvile, mens Julia Simon og Emilion Jacqueline fanget løpet. Riley Enkel. Lou JeanmonotDen første løperen, franskmannen, gjorde en perfekt start på forventningene, og tok den syvende plassen som ble oppnådd på dagen Riley Blandet For noen minutter siden var det enkelt. Feilfri skikjøring (2Th tiden av serien hans) og forfatteren av et flott skudd (bare en hakke ble brukt), passerer han Riley har Jean Richard i dine tanker. For sin andre opptreden, A Riley av VerdensmesterskapFranskmannen viser feber, hemmet av kulde, og må jobbe for å unngå ringen under skudd. Avstraffelse. Likevel overvinner hun sine to feil i skuddet Lag Og tre gjør hun det stående Etter fem Hakkekuler Perfekt forhandlet.

Lou Jeanmonnot (FRA) © Manzoni/NordicFocus.

Men sekundene flyr av gårde og den svært unge trefargen sender stafettpinnen klokken 9Th posisjon i Erik Perot, den tredje fakkelen. Sistnevnte prøver så å ta igjen halvannet minuttet som skiller ham fra de tre ledende. Han hoppet i noen sekunder for et godt skudd (en enkelt hakkeball ble brukt. Lag) og blir 6Th betingelse. Quentin Fillon-Maillet Prøv alt til slutten Riley Å gå tilbake til løpsledelsen. Han klarte til slutt ikke å endre kurs og endte på femteplass til slutt. Men franskmannen kan hvile på sin feilfrie skyting og ski for tredje gang Riley for det Masseinnvielse Antholz siste arrangement på showet er planlagt til søndag.

Quentin Fillon Maillet (FRA) © Manzoni/NordicFocus

Bildekreditt: Manzoni / NordicFocus