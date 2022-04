Frankrikes president: Disse beseirede kandidatene har allerede avslørt hvem de vil stemme på i andre runde

Av de tolv kandidatene som stiller til det franske presidentvalget, skal Emmanuel Macron og Marine Le Pen stille i andre runde. Men hvem skal de beseirede kandidatene stemme på denne søndagen?

Fra hovedkvarteret deres har noen allerede avslørt i offisielle taler til sine støttespillere søndag kveld hvem de skal stemme på i andre runde 24. april.

Jean-Luc Mன்சlenchonTredjeplassen, Marine Le Pen, har gjentatte ganger sagt i nærvær av sine støttespillere at hun ikke ville stemme på ham.

Valerie Begress, Som ble ydmyket akkurat som søndag rett, Erklærte en «samvittighetsfull» stemme for Emmanuel Macron i andre runde mot Marine Le Pen, hvis «plan» ifølge ham ville føre til «nasjonal motsetning, impotens og konkurs». «Jeg eier ikke stemmene avgitt i mitt navn.

Miljøkandidat (EELV) Yanik Jodot Han ba Marine Le Pen «blokkere ytterst til høyre ved å legge Emmanuel Macron-stemmen i valgurnen». Den avtroppende presidenten sa «vår stemme er ikke garantert» og at han nå bør «skape forutsetningene for et møte for å beseire ytre høyre».

Til venstre, Fabian Russell Han ba om å «bruke den eneste stemmeseddelen til vår disposisjon, for å beseire den, for å beseire ytre høyre», men ba kandidat Emmanuel Macron om å «fortelle meg at han hadde hørt meldingen sendt av franskmennene».

Støttet av Marion Marchell Eric Zemmer I dette valget hadde han allerede vitnet om at han ville oppfordre til å stemme på Marine Le Pen. Dette er kandidatomleggingen! Ferdig. Til tross for «forskjellene med Marine Le Pen,» sa han, «oppfordrer jeg mine velgere til å avgi stemme.» «Jeg har mange forskjeller med Marine Le Pen», men hun har en mann foran seg som «brakte 2 millioner innvandrere til Frankrike», sa han om Emmanuel Macron. Ifølge ham sa den avtroppende presidenten «ikke et ord om identitet og immigrasjonsbeskyttelse under kampanjen sin, så han vil gjøre det verre om han blir gjenvalgt». Eric Jemmore bemerket om Marine Le Pen: «Jeg vet at noen av mine velgere ikke vil stemme på ham, jeg dømmer dem ikke.»

NPA-kandidat Philip Poudo I andre runde av presidentvalget oppfordret han Marine Le Pen, «ikke gi en stemme», men uten å gi stemmeråd til Emmanuel Macron, «er det på ingen måte et bolverk mot ytre høyre». «Våre stemmeprosedyrer er klare: ikke en eneste stemme skal gå til høyre,» sa han fra hovedkvarteret. «Vi vil imidlertid ikke gi instruksjoner om å stemme for Macron fordi han er en brannmann og hans politikk er en av grunnene til fremveksten av RN,» la han til.

Nicholas DuPont-Ignon (Debout la France) Han oppfordret «franskene til å gjøre alt mulig for å forhindre Macron». «Det er derfor jeg ville stemt på Marine Le Pen.»

Arbeidskampkandidat Natalie Orthod Uten å gi sine velgere råd om å stemme, fordømte han Macron og Le Pen som «to dødelige fiender av arbeidere» som kom inn i andre runde av presidentvalget. «Begge (kandidater) er fiender av arbeiderklassen,» fordømte Trotsky kandidaten, og mente at «hva som enn skjer, vil Macron gjøre Le Pen og Le Pen vil gjøre Macron», og oppfordret ham til ikke å mobilisere velgerne. Forsamlingsvalg.

Tidligere på kvelden har PS-kandidat, Anne Hidalgo Emmanuel Macron hadde allerede bedt om at Marine Le Pen ble forhindret fra å stemme mot ytre høyre ved stemmeseddel.