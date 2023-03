Fransk anestesilege anklaget for 30. forgiftning, inkludert 12 dødsfall | Ulike fakta

Onsdag ble den 51 år gamle legen Besançon siktet for det trettiende tilfellet av forgiftning (siktet etter fransk lov) etter en rettssak av dommeren med ansvar for rettssakene, statsadvokaten til Etienne Coates.

Rettssaken kan avsluttes raskt selv om den mistenkte søker å utfordre dommeren, hvis metoder han utfordrer og ønsker å få dispensasjon. Forsvaret klaget spesifikt over at den sakkyndiges «forhåndsrapport» som lå til grunn for disse henvendelsene ikke ble innhentet i forkant av disse nye henvendelsene. Anestesilegen, nå løslatt under rettslig tilsyn, lanserte en juridisk anke mot en dommers nylige beslutning om å utestenge ham fra å praktisere medisin.