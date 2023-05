Fransk kino: Adele Hennel smeller igjen døren til den 7. kunsten, fordømmer miljøets «selvtilfredshet» mot seksuelle rovdyr.

Tre år etter å ha gått ut av Salle des Caesars for å protestere mot Roman Polanskis kroning, har skuespillerinnen blitt forfulgt av gamle voldtektsanklager.Portrett av en kvinne i brann«eller noen»jagerfly«Ønsker»Å fordømme profesjonens generelle selvtilfredshet mot seksualforbrytere og […] Hvordan dette miljøet samarbeider med verdens dødelige rasistiske økologiske orden«.»I sammenheng med en historisk sosial bevegelse venter vi på å se om kinoforskerne – som sponsorene til luksusindustrien – regner med politiet slik at alt går som vanlig på de røde løperne til filmfestivalen i Cannes.«, fortsetter hun med en uke etter åpningen.»Et mål er å fylle medierommet med luft, å naturalisere det kapitalistiske systemet så blå som himmelen, og å gjøre stemmene til de som organiserer motstand uhørlige og marginaliserte. […]. Det er en forbrytelse å fortsette å gjøre dette systemet ønskelig«, legger hun til.»Men de og de går i dette øyeblikk sammen for å redde ansiktet til Departiuses, Polanskis, Butonats.«, siterer den berømte skuespilleren, regissøren og sjefen for National Cinema Center (CNC), Adele Hennel, som har blitt anklaget for seksuelle overgrep.