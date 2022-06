Fransk lovgivende valg: Oversjøiske pro-Macron-ledere fjerner Manuel Valls og forlater Twitter

Macronis kandidater var bærebjelken i den franske utenlandsbefolkningen i første runde av søndagens forsamlingsvalg, med unntak av at Manuel Valls ble kastet ut i første runde, foran kandidaten. Nyheter, venstrekoalisjonen gjorde det bedre.

«Hvis jeg legger merke til resultatene (…) uenighet og splittelse har skapt forvirring, kan jeg ikke ignorere poengsummen min og det faktum at mitt kandidatur ikke var troverdig, sa den tidligere statsministeren på Twitter før de offisielle resultatene kom. Utgitt av Utenriksdepartementet, og den avtroppende parlamentsmedlem og dissidentkandidat Stephen Vozeta tok 2. plass.

«Det er opp til meg å trekke konsekvensene tydelig», skrev han, før han oppfordret Nupes» kandidat Renaud Le Berre, som kom først i denne femte valgkretsen av utlendinger, inkludert Spania, for å blokkere den andre runden, som har Portugal, Monaco og Andorra og rundt 120 000 registrerte velgere.

Mange medlemmer av Nyhetene og spesielt LFI-medlemmer likte umiddelbart å legge ut «Good Return»-skilt på Twitter, for eksempel et bilde av LFI Adrien Quatennens nr. 2, Jean-Luc Mélenchon og andre parlamentsmedlemmer.

Av de elleve valgkretsene med franske borgere som bodde i utlandet, var Niepce i stand til å stille med to av sine kandidater, og ble rangert nesten overalt, bortsett fra den åttende valgkretsen, som inkluderer franskmenn som bor i åtte land rundt Middelhavet. , Inkludert Italia og Israel. I denne valgkretsen toppet varaordfører Habib, som kom ut som UTI-kandidat, på listen.

I 1. valgkrets, som forener franskmennene i Nord-Amerika, topper Macronis avtroppende nestleder Roland Lescore listen, men han følges tett av Knobs-kandidat Florence Roger.

6. (Sveits), Exit-nestleder, Joachim Sun-Forget utvist til republikansk valg i 2017. Han brøt med partiet sitt og var i sentrum av mange kontroverser, ofte avvist av velgerne til fordel for Mark Ferozi, en økonom nær president Emmanuel Macron.

Polyneserne, som stemte på lørdag, toppet listen over kandidater investert av et presidentflertall i den første (Nicole Bodu, 41,9 %) og den andre (Deburari Teridahi, 33,2 %). På den annen side, i tredje valgkrets, kom Moido-brødrene, som satt sammen med kommunistene i forsamlingen, på topp med to poeng (34,2 %) foran Macronist-kandidaten.

Den første runden med lovgivende valg (52 eller 53 % av stemmene med 51,3 % av stemmene i 2017) var rekordhøy, sammenlignet med presidentvalget 12. og 19. juni.

I følge foreløpig statistikk ser den franske befolkningen som bor i utlandet ut til å være mer mobilisert enn deltakelsesraten nådde 19,1 % i 2017.

Eksperter mener at boikott av ungdom og arbeiderklasse vil være til fordel for det nåværende flertallet, og stole på eldre og mer velstående velgere enn RN eller Nupes.

Men det er «bekymring» blant makronister, forklarte kommentator Frédéric Dabi (Ifop) ved LCI søndag kveld at Emmanuel Macrons leir har «relativt flertallhypoteser» under det absolutte flertallet på 289 seter.

Den ligger mellom 170 og 205 lokasjoner (LFI, EELV, PS, PC) rundt kjernen rundt Jean-Luc Mன்சlenchon, foran LR (35 til 55 delegater) og RN (20 til 50 lokasjoner). Til Ifop.

Men ifølge Frederick Toby er «situasjonen for det absolutte flertallet for Knobs for øyeblikket utelukket.»

Jean-Luc Mélenchon ønsker å tro på en seier til som vil tvinge Emmanuel Macron til å utnevne ham til statsminister, selv om presidenten har æren av å velge sin regjeringssjef, selv i en koalisjon. «Det er nytteløst å betale for en institusjonell krise utover det,» spøkte opprøreren ved LCI søndag.

«Overvinne forbannelsen»

Til høyre ønsket Marine Le Pen, som drev kampanje i Pass-de-Calais, å mobilisere troppene sine for å «ha mer tid til å forhindre at Macron har alle maktene» og for å «bekjempe forbannelsen til en urettferdig folkeavstemning». Systemet som holder et ormespisende system».

Presidentfinalisten (41,5 % i andre runde) var den smarteste til da.

Le Pen reviderte målene sine og oppfordret sine støttespillere til å «gi henne 100 til 150 delegater.»

I en videomelding som ble sluppet søndag morgen, oppfordret den høyreekstreme lederen partileder Jordan Bardella til å «gå til valgurnene». Dagen før, midt i en brodermordskrig med leiren til Eric Jemmur (restaurering!), hadde han allerede tryglet «patriotene» om ikke å «spre stemmene deres».

Sistnevnte ble knust av en av hans tidligere «venner», Beggars-ordfører Robert Maynard, som fortalte BFMTV at han var «sint, ikke halv», som «karikerte» kommentarene deres under en «galskap». «Spill Mellonsons spill i dag» rasende kampanje.