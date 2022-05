Fransk lovgiver: Jean-Luc Mலlenchon har annonsert at han ikke vil stille til gjenvalg i Marseille.

Med 22 % av stemmene i første runde av presidentvalget, har Jean-Luc Mélenchon, som sikter på flertall i nasjonalforsamlingen med sin venstreorienterte (Knobs) fagforening, gjentatte ganger indikert at han ville være forberedt på å erstatte ham, heller enn ideen om å bli statsminister igjen.

«Jeg tror vi kommer til å være i andre runde i minst 80 % av valgkretsene,» satset Jean-Luc Mன்சlenchon. «De er våre favoritter inntil vi ikke gjør noe dumt,» begynte han med å si, «Dette lovgivende valget vil gi det politiske mandatet.»

Derfor testamenterte han til Manuel Bombard dette 4. bindet av Bouches-du-Rhône i det populære sentrum Marseille, som han vant i 2017 (59,85 %), og han fikk 54 % av stemmene i første runde av presidentvalget 10. april . Resultatet av å «bevege seg mye», innrømmet han, var «en lenke her» og han håpet å få en stemme i andre runde.

Manuel Bombard, opprørslederens kampanjedirektør under presidentvalget i 2017 og 2022, har nylig vært i samtaler med PS, PCF og EELV for at LFI skal stenge den nye populære miljø- og samfunnsforeningen (Nupes).