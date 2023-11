fransk parlamentsmedlem Drugert av senatorkollegaen: «Jeg trodde jeg skulle dø»

Forrige uke fikk vi vite den franske senatoren Joel Gerio ble siktet For å ha dopet en parlamentsmedlem uten hans viten, med den hensikt å overfalle ham seksuelt. Sandrine Josseau sendte inn en klage etter ulykken, som hun bestemte seg for å fortelle på C à Vous, deretter på BFMTV.

En uke etter hendelsene talte medlemmet for Loire-Atlantique. Om kvelden 14. november ble han invitert av Joel Zeria hjem til seg for å feire at han ble gjenvalgt som senator. «Jeg gikk med all vennskap for å feire gjenvalget av denne senatoren som jeg hadde kjent i ti år, med tillit., hvor han begynner sin historie på C à vous-settet denne mandagskvelden. «Han fortalte meg at han skulle lage fajitas fordi det ville være mindre folk og mindre støy.Han nevner denne tirsdag morgen på BFMTV.

Hun forklarer at mens hun er i stua, serverer kollegaen henne et glass champagne fra kjøkkenet hennes. «Jeg ser ikke på glasset før jeg drikker. Jeg tok den første slurk og smaken var ikke som vanlig, søt. Jeg sa til meg selv at det kanskje var buggy. Hun utfolder seg. Imidlertid bemerket han Joel Zerias «merkelige» oppførsel: «Han ville hele tiden skåle for meg så jeg kunne ta en slurk, og han sa til meg «men du drikker ingenting».

En annen ting som fanget oppmerksomheten til den folkevalgte var at senatoren lekte med lampen. «Han tente lampen veldig sterkt og dimmet den plutselig”, forklarer BFMTV. «Legene forklarte meg at dette er for å aktivere effekten av medisinen.

Minutter etter å ha tatt sin første slurk champagne, kjenner Sandrin Josseau hjertebank, svette og kvalme. Hun tenkte at dette skjedde fordi hun fastet, og ba gjesten om å spise. Men symptomene forsvinner ikke. Joel Gerrieu går inn på kjøkkenet for å gi henne en ny kopp, bare for å se henne legge «en hvit pose i skuffen under benkeplaten». Hun skjønte da at hun var beruset og bestemte seg for å stikke av.

Nestlederen bestiller deretter en taxi, men senatoren oppfordrer henne til å bli. «Jeg forlater leiligheten. Han fulgte etter meg, og det var noen forferdelige minutter, da han landet, i heisen, på gårdsplassen, på gaten, helt til jeg satt i taxien. hun husket på BFMTV.

«Jeg kan ikke stå opp»

«Først trodde jeg at jeg skulle dø av et hjerteinfarkt. Jeg trodde jeg skulle dø fordi jeg trodde han kom til å misbruke meg. Jeg kunne ikke stå opp i heisen. Det var da hun kom til nasjonalforsamlingen og hennes kolleger anbefalte henne å gå til sykehuset. Dommen? ledetråder Ecstasy ble oppdaget i komposisjonen hans. Poser med disse stoffene ble faktisk funnet etter en ransaking av Joel Jerias hjem.

På BFMTV denne tirsdag morgen sa Sandrine Josso at hun fortsatt var «i sjokk». Hun bruker historien til å øke bevisstheten om «pisken» ved kjemisk underkastelse. «Legene sa at de ser folk som meg tre ganger om dagen. Vi kan alle gå gjennom det jeg gikk gjennom. Dette er ikke lenger mulig».

Forrige fredag, To folkevalgte ble konfrontert av Paris rettspoliti. Joel Jerio avviser kollegaens påstander. Han ble satt under rettslig tilsyn og utestengt fra kontakt med offeret og vitner. «Det varte i to timer. Jeg kunne ikke se ham, jeg var bak ham, det var forferdelig, jeg gråt.Sandrine Josso bemerker på BFMTV.

Til og med den siktede Han ble suspendert fra sitt «Horizons»-parti.