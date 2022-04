Fransk presidentvalg: Marine Le Pens vellykkede trekk, nå ved Elysees gate

Ifølge ferske meningsmålinger har bruddet mellom avtroppende president Emmanuel Macron og National Rally-kandidat Marin Le Pen blitt mindre i oppkjøringen til andre runde av presidentvalget.

Noen dager før første runde er det nå kun tre poeng mellom de to kandidatene. Med kampen svingende mellom 53-47% og 58-42% i mars, understreker en fersk meningsmåling nedgangen i Emmanuel Macrons stemmemål til 51,5% fra 48,5% for Marine Le Pen. Den 53 år gamle National Rally-kandidaten starter sin tredje presidentkampanje og ser ut til å alltid være nær Elysee.

I dag roser Marine Le Pen prosjektet sitt «Perfekt mulig, juridisk pålitelig og økonomisk stabil» Og faren Jean-Marie Le Pen var nøye med å ødelegge partiets svovelfortid. «Dette er arbeidet som startet for mange år siden da han tok ansvar som leder for Nasjonal Front. Understreket av Virginie Martin, en fransk statsviter og lærer ved Gedge Business School. Hvis vi ser nøye etter, skjønner vi at det tok 10 år før denne demonetiserings- og avgiftningsoppgaven tok en veldig sosial vending. I dag er partiet hans det fremste blant arbeidere og arbeidsledige, og aksepterer de farlige spørsmålene han blandet med spørsmålene om innvandring. Slik forlot han faren, som ble utvist fra partiet.