Fransk presidentvalg: Sarkozy slår et nytt slag mot Beckress

Valérie Pécresses kampanje var ikke en lang stille elv. Noen måneder etter det første møtet, som ble sterkt kritisert i form og innhold, sliter høyrekandidaten med å gjenvinne imaget. Dette er bevist av nylige meningsmålinger med 10 eller 11 % stemmeintensjon bak Emmanuel Macron (28 %), Marine Le Pen (17,5 %) eller Jean-Luc Mன்சlenchon (14 %).

Kan ting fortsatt endre seg mellom første runde søndag 10. april? Det kan ingen forutse, men Valérie Pécresse holder det viktigste møtet neste søndag. Viktig fordi det blir hans siste før første runde. Viktig som et symbol: Dette møtet finner sted på utstillingssenteret i டிle-de-France, i Port de Versailles. Det var her Jacques Chirac grunnla det høyreorienterte partiet Rally for the Republic (RPR) mellom 1976 og 2002 og ble senere UMP. Deretter formaliserte Nicolas Sarkozy sitt presidentkandidatur 14. januar 2007. Noen måneder senere ble han president.

Hvis Valérie Pécresse kan få nøkkelstøtte neste søndag, deltok derimot ikke den tidligere presidenten massivt fra arrangementet. Til tross for at han ble invitert, ønsket Nicolas Sarkozy å droppe ut. «Han valgte å holde seg unna denne kampanjen som fant sted i en bestemt kontekst.»Fra våre kolleger refererer til hans følge parisisk. Bekreftelse av konflikten i Ukraina.

Men fordi franske medier sier det er en populær fornektelse av høyrekandidaten «Sjansene for å se republikkens siste president som kandidaten til hans tidligere minister fra høyrepartiet er små.». parisiskDet tyder på «Harve ord i det personlige rommet» Mot Pécresse peker Sarkozy på siden av LR-partiet, «Mange av dem tror han er det [Sarkozy, NDLR] Ikke inviter Emmanuel Macron til å stemme Før første valgomgang. Mange pessimister ser allerede på Nicolas Sarkozy som en form for barmhjertighet.».