Fransk presidentvalg: Tett gap med Le Pen i Macrons tilstedeværelse i andre runde ifølge ny meningsmåling

I følge en meningsmåling utført av Elabe, Mr. Macron vil få 28 % av stemmemålene (+0,5 poeng) i første runde, hvor han vil ende i ledelsen. Men gapet med Le Pen var syv poeng lavere i andre runde på 52,5 % mot 47,5 %.

Begge kandidatene fikk henholdsvis 56 % og 44 % forrige uke.

Macron-Le Pen-kampen, annonsert for et år siden, ser ut til å være tettere enn noen gang. Den avtroppende presidenten, takket være krisen i Ukraina, ble bredt fremstilt som en politiker på den tiden, tilsynelatende innledet av fransk-franske temaer.

Marine Le Pen, drevet av en kampanje sentrert om kjøpekraft, er franskmennenes primære bekymring, og bekrefter dens oppadgående trend i første runde (21 %, +1 poeng) allerede observert i forskjellige langtidsundersøkelser. I mars.

Venstre-leder Jean-Luc Mன்சlenchon var tredje for sin del (15,5 %, +0,5 poeng) foran den andre høyreekandidaten Eric Jemmore (10,5 %, +0,5 poeng). Den tradisjonelle høyrespilleren, Valérie Pécresse, ligger fortsatt på 5. plass i målingen (9,5 %, -0,5 poeng).

Stemmeintensjoner forutsier ikke utfallet av avstemningen. På undersøkelsesdagen representerer de balansen mellom makt og dynamikk.

Fra 28. til 30. mars ble folketellingen gjennomført på nett med et utvalg av 1531 franske delegater på 18 år og over, ved å bruke kvotesystemet, hvorav 1416 var registrert for å stemme. Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,1 poeng.

Første runde er berammet til 10. april og andre runde er berammet til 24. april i skoleferien.