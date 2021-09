Franske medier reagerer på Rangers da Leon Ebrax slipper unna ‘helvete’ for å ta kommandoen over Europa League -laget

Franske medier mener Leon sitter i førersetet Europa League Laget fulgte opp med en 2-0-seier over Ibrax i åpningskampen.

Carl Togo smalt Rangers med et selvmål i andre omgang fra Ekambi og James Tavernier. Steven Gerrard De er veldig levende i gruppen etter bare å ha kunnet gå til merkevaren Sparta Brock.

Lederen følte at Scorline var tøff mot laget sitt fordi hans 50. europeiske kampansvar førte til et hjemmeban.

Leon er en av favorittene til å vinne Europa League og rangere blant de 20 beste i sesongen UEFA Koeffisient

Det var mange forventninger før kampen, slik franske medier så på tingene.

Inspirert av Ibrox -atmosfæren skrev L’Équipe: “Det var mye talent, ekte europeisk klubbkultur og litt tålmodighet i denne perfekte åpningsavslutningen.

“For å måle mot gruppeposisjonen i Europa League, var OL giganter i Europa, og de klarte å leve opp til minst sitt nivå og forventninger ved å blokkere. Rangers (2-0) og ved å åpne et gap allerede i direkte konkurrentens hjemmebane for kvalifisering.

“Helvete Ibrax brenner ikke nok til å drukne dem, men det er provoserende fordi Leons menn vet hvordan de skal slå det av og tie.

(Bilde: PA)



Sannheten er at de scoret før de la til et trekk som var verdt navnet, til Carl Togo Acambis fantastiske angrep, rullet ballen fra venstre hjørne til motsatt hjørne, til han kom ut av hele ørkenen der OL spilte. “

Imidlertid kom det kritikk mot måten publikum styrte spillet på.

Kamputtalelsen fortsetter: “OL, etter å ha vunnet på Ibrax den første dagen, har levd opp til rangeringen og har allerede åpnet et gap i gruppen, ikke mye å huske fra kvelden i Skottland.

“Leonis begynte egentlig ikke å spille før det første målet, de stoppet det etter det andre målet, så kvelden gikk til tider treg.

“Det kunne ha endt brått fordi Leon ikke kunne ha risikert seg selv og mistet flere baller og flere dueller.

“Når det gjelder rangeringene, bør OL i mange tilfeller klare ting bedre enn å være noen centimeter unna å heve Ibrax.”

Le Progress følte at det var et stort komplott for Lyon, og de så på Rangers som et annet flott alternativ for å vinne gruppen.

(Bilde: PA)



De skrev: “Leonois lovet Rangers en tøff reise for å starte Europa League-kampanjen. Med tanke på den generelle prestasjonen og utfallet vant de sammenstøtet (2-0) med to viktige favoritter for laget.”

I likhet med L’Équipe følte de at et mål til slutt kunne ha utløst en kamp fra vertene.

Den Lyon-baserte avisen fortsatte: “Rangers har ennå ikke blitt slått. Ett mål ville ha tent hele stadion, som alle vet, men bare så Tavernier-baren på et godt frispark.

“Det måtte gå langt for å kreve seier, og OL likte Kersees siste angrep uten særlig ro. Faren lurte, men stillingen endret seg ikke.”

Mens de fleste syntes at Lyon fortjente sin suksess, følte nasjonalavisen Le Monde at poengsummen var litt lykkeligere for publikum.

De skrev: “Olympique Leonois vant 2-0 på liga null forrige helg mot Glasgow Rangers – den sterkeste motstanderen i gruppe A – trent av den tidligere Liverpool -legenden Steven Gerrard.

(Bilde: SNS Team)



“Dette er en strålende score fordi vertene kan ha redusert det utestående beløpet, eller tatt noe ut av kampen. Les Cones brukte uavgjort mellom Brandby og Sparta Brock i resten av lagets kamp.”

Som andre utsalgssteder ble Maxifoot tiltrukket av atmosfæren på stadion: “I en varm situasjon i Ibrax slet Leonois den første kvarteret.

“Utgitt til venstre gjorde Togo Acambi et fantastisk trekk for å lure McGregor. Et hardt skudd krøllet seg inn i det fjerne hjørnet.

“Med et stadig skarpere Kent, presset Glasgow OL til grensen og ga den portugisiske keeperen ny frykt på et skudd fra Lundstrom.

“Til tross for presset ga ikke Leonois de skotske spillerne tillit. Ved å bruke sin erfaring gjorde Peter Boses menn smarte feil for å bryte spillet og lure sine maktesløse motstandere.

“I en utmerket situasjon i Skottland brukte OL sin erfaring til å slå til rett tid.

“Selv om vi allerede har sett Gones være veldig underholdende, klarte de å få en avgjørende seier mot et lag som ikke vaklet i presset.”

RMC berømmet vertene for deres enestående holdning i å rose OL for en flott avgjørelse: “Leonis slo hardt for å vinne 2-0, i regnet, på Ibrax Park, ved tempelet, for deres enestående holdning til den berømte Glasgow-klubben.

I møte med trusselen fra Islam Slimani gjorde Carl Togo forskjellen i OL på grunn av Taverniers eget mål.

“Steven Gerrards spillere ga aldri opp, men de så skarpe Leon og Anthony Lobs om en flott kveld i Skottland.”