Franske priser lekker og en video bekrefter designet

Hvis man skal tro denne siste lekkasjen som avslører franske priser for Galaxy Z Flip 5 og Z Fold 5, er du nødt til å bryte banken for å hente Samsungs nye sammenleggbare smarttelefoner. En praktisk video av en av dem sår også tvil om et viktig designpunkt.

Samsung kan øke prisene på sine sammenleggbare smarttelefoner

Den koreanske produsenten har gjort det offisielt, Galaxy Z Flip 5 og Z Fold 5 vil bli presentert 26. juli kl. 13:00 (fransk tid), under et Galaxy Unpacked-arrangement som vil bli holdt i Seoul, men som vil bli kringkastet online . Samsung vil dessverre ikke lenger kunne leke med overraskelseselementet. Faktisk har designet til de to enhetene allerede blitt delt, så vel som de komplette tekniske egenskapene til de to produktene. Så mye at vi allerede vet nesten alt om Galaxy Z Flip 5 og Z Fold 5.

Et nøkkelelement manglet imidlertid fortsatt: prisene. I dag er det lekeren «billbil-kun» som deler de franske prisene på de to Samsung-foldbare telefonene. I følge hans kilder, Galaxy Z Flip 5 vil bli solgt for 1 199 euro med 256 GB lagringsplass og 1.339 euro i sin versjon med 512 GB lagringsplass. Det er en økning på 90 dollar sammenlignet med Galaxy Z Flip 4, som imidlertid startet med 128 GB lagringsplass.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vil bli solgt fra 1899 euro med 256 GB lagringsplass, 2 039 euro med 512 GB og 1 TB-versjonen går opp til 2 279 euro. Ja, vi når nye høyder. Det er € 100 mer enn Galaxy Z Fold 4 som ble lansert for € 1 799, også med 256 GB lagringsplass.

En video av Galaxy Z Flip 5 sår tvil

En lekkasje som fører til en annen er en praktisk video av det som ser ut som en falsk Galaxy Z Flip 5 som ble delt av SlashLeaks. Vi kan se det nye designet til den sammenleggbare smarttelefonen, med den nye 3,4-tommers eksterne skjermen og de to kameramodulene i horisontal posisjon. Foreløpig ikke noe veldig nytt i forhold til bildene som allerede har blitt delt på nett de siste ukene.

Men en detalj (som egentlig ikke er det) setter spørsmålstegn ved: vi ser at når telefonen først er brettet, lukkes den ikke helt flatt. Ja, som Galaxy Z Flip 4. Ulike kilder snakker imidlertid om et nytt hengsel som ville løse dette «problemet», slik noen konkurrenter som Oppo Find N2 Flip eller Motorola Razr 40 Ultra allerede tilbyr, for å nevne noen. få. «de.

Det første «ekte» bildet av Galaxy Z Fold 5 avslører en betydelig endring

Det er mulig at denne dummyen bare inneholder den nye skjermen, men ikke det nye hengslet. I dette tilfellet kan den endelige versjonen av produktet være annerledes. Spørsmålet gjenstår, men hvis Samsung ikke klarer å tilby minst samme designnivå som konkurrentene, vil dette være en svart flekk for den nye sammenleggbare smarttelefonen. Bare to uker til med å vente på å komme til bunns i det.

