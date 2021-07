Fredag!: Hva du kan se, Underholdningsnyheter og beste historier

Hybrid kino

Meksikansk filmfestival

Presentert av Embassy of Mexico and The Projector, kommer den sjuende utgaven av festivalen i et online- og kinohybridformat.

En av de syv filmene i tabellen vil bli vist på kino og online. Sophosia (Asphyxia) (2019, NC 16, 88 minutter) spiller, etterfulgt av Alma (Johanna Fragoso Blendle), en kvinne med albinisme som nylig ble løslatt fra fengsel. Hun tar på seg en jobb for å oppnå et høyt, langsiktig mål for en mann med flere psykologiske problemer.

Hvor: Online og projektoren, 05-00 Golden Mile Tower, 6001 Beach Road

Når: Fram til 25. juli

Ledelse: En kinobillett koster $ 15, 48 timer leie $ 10

Informasjon: projektoren.sg

Dokument

Kunda (BG)

93 minutter, nå vist på Projektoren

Denne svart-hvite, historieløse filmen følger husdyr om deres liv. Blant dem er et frø og smågrisene hennes, en fjerdedel kylling og kyr, som alle lever på gårder i Norge, Spania og Storbritannia.

Den russiske dokumentarfilmen Viktor Kozakowski, som skapte klimaendringsfilmen Aquarella (2018) som ble vist her i fjor, avslører hva det vil si å se verden gjennom øynene til dyr som er der for å tjene den menneskelige sulten.

KRIMETRILLER

Ingen Sudan Move (M18)

110 minutter, kom til HBO Temple

Vurdering: 4/5

I denne mørke komedie-kriminelle historien på 1950-tallet kolliderer gangster kortvarige, hvite krage og konspirasjoner, en tid da USA har utviklet seg til en industriell enhet i en verden som fortsatt er knust av andre verdenskrig.

Dawn Seattle ser ut som Kurt Coins, den nylig utgitte Detroit Hoodlam, en lett røver på vegne av den lokale kongen. Han får selskap av Ronald Russo (Benicio del Toro) og Charlie (Kieran Kalkin), som ble ansatt av gangster Cowell mellom kjeltringene Doug Jones (Brendan Fraser). Å starte som et enkelt prosjekt blir mye enklere – kroppene akkumuleres og felles tro dukker opp som løgner. Coinus og Russo er fanget i et nett som krysser grensene for rase og klasse.

Han har jobbet med Oscar-vinnende regissør Steven Soderbergh (Traffic, 2000), Ed Solomon (krimthrillere Now You See Me, 2013, and Now You See Me 2, 2016, og tre Bill & Ted-tidsreiser manus, komedier, 1989 , 1991 og 2020), er Antiheroes Russo and Coins glade for å jobbe med vinkler i et farlig spill som ikke kan sees like fullt som publikum.

Selv om det ikke er nær så luftig som Soderbergs høyt anerkjente Ocean Terror-filmer (2001, 2004 og 2007), har No Sudden Move fortsatt sin rytmiske følelse. Med talemønstre, fantasikameraarbeid og jazzinfiltrert Twangi-gitarlydspor, overfører den en bransjealder-thriller fra scene til scene.