Freddie Mercurys piano selges for 2 millioner euro på auksjon i London

Freddie Mercurys piano, som han komponerte nesten alle verkene fra «Bohemian Rhapsody» på, solgte for 1,742 millioner pund (to millioner euro) på auksjon hos Sotheby’s i London onsdag kveld.

Høydepunktet i salget av tusenvis av gjenstander eid av dronningens sanger, denne Yamaha Quarter Grand, solgte for to til tre millioner pund sterling (2,3 til 3,5 millioner pund), under estimatet publisert av auksjonshuset. millioner euro).

Den britiske sangeren, som døde av AIDS i 1991, 45 år gammel, kjøpte den i 1975 for tusen pund.

Et annet stort stykke, «Bohemian Rhapsody»-manuskriptet, solgt for 1,3 millioner pund (1,6 millioner euro).

Et filbilde viser rockestjernen Freddie Mercury, forsanger for rockegruppen «Queen», under en konsert på Palais Omnisports de Paris Percy (POPB) 18. september 1984. (Foto: JEAN-CLAUDE COUTAUSSE / AFP)

Femten sider skrevet med blyant og kulepenn avslører de forskjellige retningene artisten så for seg for denne tittelen, opprinnelig kalt «Mongolian Rhapsody.»

Sotheby’s la ut et estimat på mellom 800 000 og 1,2 millioner pund sterling (930 000 til 1,4 millioner euro).

Bevisene på «We’re the Champions» gikk for £317 000 (€ 370 000), det samme gjorde «Don’t Stop Me Now».

Åpningen til melodien «We Will Rock You», så kvelden 59 lodd gå under auksjonarius Oliver Barkers hammer.

Den første av disse var døren til Freddie Mercurys hjem, Garden Lodge, i Vest-London. Komplett med fan-graffiti, eiendommens grønne dør – inkludert kostnader – solgt for 412 750 pund (481 736 euro), noe som blåser bort auksjonshusets publiserte anslag (med 15 000 til 25 000 pund sterling).

Auksjonene så en rekke malerier som prydet den legendariske rockerens interiør: verk av Chagall, Dali, Picasso, samt det siste maleriet kjøpt en måned før kunstnerens død, en olje på lerret av James Tissot, solgt for 483 6000 pund.

Etter onsdagens salg følger ytterligere to innendørsauksjoner sammen med tre nettsalg.

Bartekam

Alle disse gjenstandene ble lagt ut for salg av Mary Austin, som hun en gang var forlovet med og som Freddie Mercury gjorde til hennes arving.

Sothebys bok- og manuskriptekspert Gabriel Heaton sa til AFP forrige måned at «Mary Austen levde med samlingen» på Garden Lodge der hun bodde og «tok seg av den i mer enn tre tiår».

«Freddie Mercury var ikke interessert i å ha et museum for sitt liv, men han elsket auksjoner,» bemerket han, en gjenganger hos Sotheby’s.

Bortsett fra kunstneren, forteller auksjonen også historien om mannen Freddie Mercury, kattene hans, lidenskapen hans for Japan – hans samling av kimonoer og trykk – hans smak for gjestfrihet.

Fra kjeller til etasje

Innholdet i garderoben hans skifter også hender, hans mest ekstravagante scenekostymer, hawaiiskjortene hans, Superman-genseren hans.

Det er også intime gjenstander, en diktsamling kommentert av hånden hans da han var tenåring, en bartekam; Like morsomt som en samling spill, inkludert en reisescrabble, der Rocker var en formidabel spiller.

Før den ble spredt, ble samlingen samlet til en månedslang gratis utstilling på Sotheby’s i London, som tok imot 140 000 besøkende, sa auksjonshuset.

I april, da auksjonen ble annonsert, estimerte Sotheby’s at den ville bringe minst seks millioner pund (mer enn 6,7 millioner euro).

Overskudd vil bli donert til Mercury Phoenix Foundation og Elton John AIDS Foundation, to organisasjoner som er involvert i kampen mot AIDS.

De 215 000 pundene (250 000 euro) – prisen under hammeren, eksklusive kostnader – fra salget av en Cartier-ring gitt av Elton John til Freddie Mercury, vil bli donert i sin helhet til sangerens stiftelse.

I følge Sotheby’s er det den største samlingen i volum av en superstjerne eller et kulturelt ikon siden Elton John-salget i 1988, hvor 2000 tomter ble solgt for totalt 4,8 millioner pund.