Freddie Tobacco og Grand Cactus, det er over

Teori Luthor er ikke den eneste som sier farvel Stor kaktus Etter sesongens siste show torsdag. Freddy Tougaux har også bestemt seg for å reise. Dette har han lagt ut som en video på sosiale medier. Ikke uten humor, sier han at han kom til spørsmålet med sin «micro-terrier», som er en av scenene som er mest kjent for fansen. Stor kaktus.

Han går ikke alene. Hans sidemann Michael – faktisk Antonio ved hans virkelige navn – forlater showet.

«Vi tok ikke farvel med deg på showet, men det var det siste for oss. Vi dro til fots. Vi ønsket å takke deg for disse 7 årene på rad. Vi hadde tid.

Under hans rekord har mange av dem uttrykt sin misnøye med komikerens oppsigelsesvarsel. Stor kaktus Og slutten av sekvensen. «Etter vår nasjonale teori stopper vår beste Freddie. Jeg håper Damien, Cody og Martin fortsatt mister kvaliteten på showet. Men Freddies galskap vil bli savnet. Takk sir.» «Jeg er trist, min David. Virkelig. Ler og oppdaget det umulige. Jeg takker deg for disse fantastiske og morsomme øyeblikkene.» Hvor «Med eller uten den gule trøya er du kongen i spørsmålsrunden. Det er på tide å gå videre, men det er veldig trist for mange.

Medskade fra Poufs-saken?

For et år siden forlot Freddie Dugox seg selv Stor kaktus. Mer presist, programmet er satt til å bli filmet ettersom det ikke lenger vises i studio. Han nøyde seg med å skyte utenfor «mikroskuff»-kapselen sin. Hvorfor? «Det har vi rett og slett fått beskjed om Medskade Av voksne Puffer falsk eventyr, Han forklarte oss. I januar 2020, etter den anspente skilsmissen mellom Benedikt og Sarah, ble livet mer komplisert og smertefullt. Det var stor skam i gruppa. Jeg var veldig nær med kvinner. Jeg kunne vært sammen med Jerome. Så jeg forklarte ham at det hadde blitt irrelevant for meg. På den tiden, for å bevare en kollektiv komedie, ønsket vi ikke å komme til opptakene for å vise at vi alle var en vennegjeng som utviklet den samme komedien de første fire årene. Det var en personlig følelse som bare involverte meg, og jeg uttrykte det åpent til Jerome. Etter det bestemte han seg for ikke å delta i opptakene lenger Stor kaktus I studioet understreker det at denne typen uenighet er iboende i ethvert samarbeidsprosjekt. «Jeg har ikke noe personlig eller personlig nag til Jerome. Han uttrykte optimisme DH På slutten av 6. sesong Stor kaktus.

Freddie Dugox (og Michael) forlater Jerome de Varsis band, men han lover det, «Vi kommer til å møtes igjen». «Erfaring stopper, vi går videre til noe annet», han sa. Hva? Mysterium. Det eneste sikre er at han vil være inne Flagg og kultur Det ser sveitsiske og belgiske komikere opptre i vinhager denne sommeren. Vi møtes fra 30. juni til 1. juli.