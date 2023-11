Frederic Biancolonis kampliste for vennskapskampene mot England og Norge

Zapping nasjonalfotball Laure Boulleau: «Jeg ser for meg en scene der Mbappé snakker om Les Bleus-kampen …»

Listedag for franske fotballspillere. Timer etter at Herve Renard annonserte den franske kvinnetroppen, sto de franske kvinnenes Espoores også bak TV-ene deres. Faktisk avslørte Frédéric Biancalani denne fredag ​​24. november listen over 20 spillere for de neste to kampene i det franske utvalget. The Blues møter England 30. november (16.00) og reiser til Portugal for å møte Norge 4. desember (15.00) i en treningskamp. Det franske U23-damelaget møtes på CNF Clairefontaine 27. november.

Katalog av Frederick Biancoloni

Keepere: Inès Marques, Oceane Toussaint

Forsvarere: Inez Bellumo, Hilary Diaz, Jade Le Guilly, Mailis Mbom, Selena Old Hosin, Diniba Zamora, Alice Sompath

Midtbane: Nesrin Bahlouli, Inez Benyahia, Laurina Fazer, Arain Fontaine, Lou-Anne Jolie, Anelle Le Moguetec, Marcoux Le Mouval.

Spisser: Kesya Bussey, Nomi Mouchan, Luna Ribatera, Zoe Stevent