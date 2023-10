Frédéric Francois ble avskjediget av det belgiske rettsvesenet etter at han angrep sin tidligere privatsekretær over en e-post som inneholdt «sensitiv informasjon»

Ingenting går bra mellom den belgiske sangeren Frederic François og spesielt de to Hans tidligere nære medhjelpere. Mens to selskaper produserte oversetteren Jeg elsker deg på italiensk måteMBM Records og Capitale Music er Anklaget for «skjult handling» For industridomstolen (som hovedsakelig behandler sosiale tvister) i Boulogne-sur-Mer (Nord-Pas-de-Calais, i Frankrike) – som vi vil vite i begynnelsen av november om denne domstolen er kompetent til å avgjøre denne saken Samtidig innledet Capitale Music rettssak i Belgia mot hennes tidligere privatsekretær bosatt i Wannsee, i den samme belgiske kommunen der sangeren bor, og mot hennes tidligere fan som jobbet med henne uten den minste godtgjørelse.

Handlingen som ble tatt i summarisk (og derfor hastesak) for Hoy-avdelingen ved Arbeidsdomstolen i Liège var ment å hindre hans tidligere private sekretær fra å «ulovlig innhente, bruke eller avsløre en hemmelighet som han kan ha kjent under utøvelse av sin profesjonelle plikter». aktivitet, samt avsløre konfidensialiteten til ethvert forhold av personlig eller konfidensiell karakter som han kan ha fått vite om under utøvelsen av sin yrkesaktivitet. Eller delta eller samarbeide i enhver handling av urettferdig konkurranse.»

En e-post adressert til en fransk advokat

Gjennom selskapet Capitale Music kritiserte Francesco Baracato, kjent som Frédéric François, Alexandre L., hans tidligere private sekretær (som mottok varselet hans i mai 2022 som han ønsket), ikke for å ha krenket en forretningshemmelighet, men for å avsløre informasjon. Inneholdt i en e-post datert 4. mars 2022 til regnskapsføreren til Capitale Music (slik at data ikke går tapt under serverbyttet) ved å overføre dem 10. oktober 2022 til David B.s advokat med en kopi til sistnevnte som sendte inn en klage i Frankrike for «bakdørsarbeid». Siden februar 2009 har David B angivelig jobbet hos MBM Records og Capital Music uten noen gang å ha fordelen av en arbeidskontrakt og aldri mottatt en minstelønn for tjenestene sine. Selskapene mener at David B. Han fungerte som en «frivillig administrator.» Han hadde en e-postadresse fra Capitale Music, hadde utvilsomt en aktiv rolle i selskapet og var veldig nær Frédéric François.

Sangerens selskap mente at dette faktisk var en avsløring fra Alexandre L. av personlig eller konfidensiell informasjon som han var klar over under utøvelsen av sin profesjonelle aktivitet. Hva inneholder denne e-posten? Fakta om sletting av alle Capitale Music-data som var på den gamle serveren på forespørsel fra Francesco Barracato (Frédéric François) selv uten å lage noen sikkerhetskopi på et annet medium. Denne hastingen ble foranlediget av handling introdusert av David B. for industridomstolen i Boulogne-sur-Mer, en prosedyre der David B. Spesielt dokumentet som Alexander L. henviste til sitt råd.

«Konfidensielle data»

I følge Haute Division av Labour Court of Liège, «fremstår informasjon knyttet til et selskaps databeskyttelsestiltak i sin natur å være konfidensielle data relatert til selskapets miljø.» Som en del av den tredje ansettelseskontrakten som knytter Capitale Music til Alexandre L., som er utpekt som en tillitsperson, krever dette «nødvendigvis lojalitet og anerkjennelse utover det som kreves av en enkel ansatt, i den grad at det, tatt i betraktning dette, kvalitet, det antas at samler inn personlig og konfidensiell informasjon som han forventes å sikre konfidensialitet,» bemerket Employment Tribunal som mente at ved å sende en e-post hadde den tidligere privatsekretæren brutt sin taushetsplikt.

Og tredjepartssamarbeid?

På sin side protesterte David B.. Med medvirkning fra tredjepart. Han påpekte at vilkårene for tredjepartssamarbeid ikke var oppfylt (fraværet av en gyldig kontrakt eller en eksisterende kontrakt på det tidspunktet skyldneren inngår kontrakt med tredjepartspartneren, fraværet av en kontraktsmessig feil fra skyldnerens side , og hans manglende kunnskap om forpliktelsene som påhviler ham). Skyldneren var ikke med på å begå kontraktsfeilen selv om han var klar over det. David B. bekreftet. Ideen om en pålitelig person eksisterer heller ikke i fransk lov, så enhver feil kan ikke adresseres og skylden kan legges på ham fordi han ikke var klar over muligheten for å pålegge Alexandre L en mulig taushetsplikt.

Nawras «David B. kunne ikke ha visst at Alexander L. kunne ha sensitiv informasjon som sannsynligvis ville hjelpe ham i saksbehandlingen.»

Arbeidsdomstolen insisterte på at «selv om kvalifikasjonene til betrodde ansatte ikke eksisterer i fransk lov, forekommer de heller ikke i belgisk lovgivning, og faktum gjenstår at gjensidig tillit er forutsatt av arbeidsavtalen som er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.» . Før du legger til at David B. Han kunne ikke vært uvitende om at Alexander L. Den kan inneholde sensitiv informasjon som potensielt kan hjelpe den i sine handlinger.

En bot på 5000 euro under den innledende prosedyren

Ved kjennelse i første instans forbød Arbeidsretten begge parter å bruke e-post 4. mars 2022. Den forbød også Alexander L. «Alle brudd på hans taushetsplikt med hensyn til informasjon innhentet i løpet av gjennomføringen av hans arbeidstakerkontrakt som en tillitsperson på vegne av Capital Music SA,» og forbudene motsvares av en bot på 5000 euro.

Capitale Music ble dømt til å betale erstatning

Faktum er fortsatt at den belgiske kunstnerens tidligere private sekretær samt hans tidligere «handyman» har anket kjennelsen. Torsdag 5. oktober 2023 avgjorde Liège Labour Court of Appeal i deres favør, og avviste Frédéric François, og konkluderte med at det ikke var noen nødsituasjon og at den opprinnelige handlingen derfor ikke var berettiget.

«Retten bemerker at Capitali Music ikke ba den franske domstolen om å slette noe dokument fra filen.»

grunnene ? Først og fremst påpeker domstolen at det ikke er omtvistet at den omstridte e-posten aldri ble funnet i den franske rettssaken. Capitale Music hevdet at brev mellom Alexandre L., Frédéric François og David B. kunne ha blitt brukt som en del av den franske aksjonen. Denne beholdningen av dokumenter blir imidlertid ikke fremlagt for retten, slik sistnevnte indikerer. Retten bemerker at Capitale Music ikke ba den franske domstolen om å slette noe dokument fra filen. Siden den franske saken ble anlagt 25. september, det vil si før denne kjennelsen ble avsagt, «ville det mulige forbudet fra retten mot bruk av de nevnte dokumentene i alle fall ikke ha noen effekt».

Capitale Music bemerket imidlertid at det er en risiko ved å avsløre informasjonen senere […]. Det Capitale Music ønsket var at retten skulle forhindre Alexander L. Svært generelt fra «enhvert brudd på hans forpliktelse til konfidensialitet i forhold til informasjon innhentet av ham i løpet av gjennomføringen av hans ansettelseskontrakt som en tillitsperson på vegne av Capitale Music SA». Dette er allerede forbudt ved lov. «I mangel av spesifikke detaljer, kan grunnlaget for anmodningen ikke offentliggjøres, og enhver rettslig avgjørelse i vage ordelag som forespurt vil ikke kunne håndheves,» fastslo retten, som beordret Capitale Music til å betale 3600 euro til Alexandre L. og samme beløp til Alexandre L. David D. . For deres prosessuelle kompensasjon.

Selge et hus: Hans tidligere privatsekretær lekket opprinnelsen til pressen?

Capitale Music kritiserte også Alexander L. Fordi han avslørte for pressen informasjon om salget av et av husene hans av Frédéric François, mens han innså at det ikke hadde noen bevis.