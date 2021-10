Frederick Gravel, koreograf i Norge

Sakte begynner våre artister å gjenoppta sine internasjonale aktiviteter. Frédérick Gravel, koreograf og art director for DLD Dance, ankom Bergen, Norge for noen dager siden.

Iris Cognon-Paradise

Der jobbet han med å lage et band for Carde Blanche Company, som har 14 faste dansere. Dette samarbeidet med landets National Contemporary Dance Institute var planlagt i 2020, men har blitt utsatt av årsaker vi kjenner til.

På siden jobber Frédérick Gravel som danseassistent med Jamie Wright, mens Philip Bralt komponerer musikken til dette nye verket eksternt. Men så forsvinner vi (jeg vil ikke), Som får verdenspremiere på Festspillene i Bergen 4. juni. Han er stolt over å være den første utenlandske artisten som har satt sin fot i landets jord siden utbruddet, noe som er et tegn på at ting gradvis er i ferd med å normalisere seg i dette skandinaviske landet.

“Tilbakekomsten av utenlandske artister er symbolsk fordi det lar oss holde internasjonale festivaler, som viser gjenopptakelsen av en del av kulturlivet,” forklarte koreografen oss på e-post.