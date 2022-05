Fredssamtalene med Russland er suspendert fordi Moskva «ikke forstår» situasjonen.

Tirsdag anklaget Mikhail Podoliyak, rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zhelensky og medlem av den ukrainske delegasjonen, Moskva for å «ikke forstå» situasjonen fordi fredssamtalene mellom Ukraina og Russland er «suspendert».

– Forhandlingsprosessen er satt på vent, sa han og siterer det ukrainske presidentkontoret. «Russland har ikke vist et nøkkelaspekt: ​​dets forståelse av hva som for tiden skjer i verden og dets svært negative rolle,» fortsatte han, og la til at Moskva «ikke lenger forstår at krigen ikke er over. Dets regler, tidsplan eller planer «.

«Det strategiske målet til russerne er alt eller ingenting,» sa han. sa Bodoliac. Den russiske politiske eliten er «redd for å fortelle sannheten, det vil si å trekke seg ut av krigen under helt andre forhold enn først varslet».

Det ble holdt flere møter mellom forhandlerne fra begge sider, men det ble ikke oppnådd noen sikre resultater. Russiske byråer sier at det siste møtet mellom lederne av delegasjonene, Vladimir Medinsky og David Arakamiya fra Ukraina, fant sted før 22. april.

Sjefen for russisk diplomati, Sergej Lavrov, anklaget Ukraina for å «late som» om å diskutere 25. april, samtidig som han bekreftet at Moskva «ønsker å fortsette forhandlingene».

Russland invaderte Ukraina 24. februar. Etter en kamp i Kyiv-regionen i mars ble russiske tropper tvunget til å trekke seg tilbake, og i april kunngjorde de at de gikk inn i en ny fase av krigen, sentrert om erobringen av Donbass i Øst-Ukraina, hvor deres fremgang har vært veldig sakte.

Russland sier at Donbass har som mål å beskytte befolkningen og «militarisere» og «redusere» Ukraina.

Moskva har fullstendig erobret den eneste ukrainske regionale hovedstaden siden utbruddet av Kherson-krigen sør i landet.