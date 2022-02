FreeBuds 4i-øretelefoner koster mindre enn 60

Hos Amazon er FreeBuds 4i-hodetelefoner på salg og koster € 59,90 i stedet for € 99,99.

Hvis du vil teste trådløse hodetelefoner eller trenger å bytte ut dine, er det nå på tide å dra nytte av dette gode programmet. Faktisk, The FreeBuds 4i-hodetelefoner En fordel 40 % reduksjon Og gå € 59,90 i stedet for 99,99.

Freebuds 4i-hodetelefoner er til salgs på Amazon

Freebuds 4i trådløse hodetelefoner er et eksepsjonelt tilbud som for tiden tilbys av Amazon uten en dråpe fra det amerikanske selskapet. Vanligvis på rundt 100 går de for 59,90, som er en veldig god kampanje på 40 %. Men før du bekrefter bestillingen din, bør du definitivt ha flere detaljer om egenskapene til det aktuelle produktet.

FreeBuds 4i er praktisk og tilbyr aktiv støyreduksjon opp til -22 dB, som lar deg fordype deg fullt ut i musikken eller samtalen. De har en veldig anstendig batterilevetid på 7,5 timer uten støyreduksjon og 10 timer med aktivert alternativ. Takket være ladeboksen er de 100 % funksjonelle etter 25 minutters lading.

