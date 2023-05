Fremtidig MediaTek-brikke med Nvidia GPU?

Det er bare et rykte på dette tidspunktet, men det er troverdig nok til å gi det all oppmerksomheten det fortjener. MediaTek planlegger angivelig å integrere en Nvidia GPU i sin fremtidige avanserte brikke for smarttelefoner. Med andre ord planlegger selskapet å pare ARM-baserte prosessorer med GeForce RTX GPUer i mobilvarianten. Denne brikken kan komme i 2024: neste generasjon mobiler kan kanskje ikke dra nytte av den, og vi må vente på den neste.

Et grafikkløft fra Nvidia for MediaTek

MediaTek gjør et stort fremstøt for å komme inn på det avanserte smarttelefonmarkedet. Vi så det igjen med lanseringen av System-on-Chip Dimensity 9200+, som er på samme nivå som de kraftigere Snapdragons. Å integrere en Nvidia GPU i en fremtidig smarttelefonbrikke, som Qualcomm, er for tiden avhengig av GPU-design fra Arm (MediaTek bruker for tiden Graphics Mali-brikker).

En av grunnene til at Nvidia og MediaTek vurderer å kombinere produktene sine, er SoC-leverandørens håp om å forbedre brikkenes AI-egenskaper og spillytelse. De to selskapene er imidlertid fortsatt uklare om konkrete planer for samarbeidet.

AMD, en annen stor aktør i GPU-industrien, samarbeidet tidligere med Samsung for å integrere sin egen grafikkdel i Exynos-prosessorer, men ytelsesproblemer presset Exynos 2200 til glemselen. For Nvidia, som hadde en nedgang på 21 % i omsetningen i forrige kvartal, ville ordren vært nok til å øke salget og fremfor alt sette selskapet i sentrum av spill på mobilmarkedet. Nvidias ytelse vil trolig forbedres i kvartalet i andre halvdel av året, støttet av økende etterspørsel etter GPUer i spillmarkedet.

I tillegg til å bringe Nvidia GPUer til MediaTek-prosessorer for smarttelefoner, kan partnerskapet mellom de to selskapene også øke markedet for armdrevne Windows-PCer, med vekt på utviklingen av produkter for bærbare. Denne utviklingen vil også komme Chromebook til gode, hvor MediaTek har en betydelig tilstedeværelse. I følge industriestimater forventes globale Chromebook-forsendelser å nå 20 millioner enheter i 2023, omtrent flatt fra året før.