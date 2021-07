Fremtidsrettede selskaper i Highland oppfordret til å søke HIE-forvaltet fond

Eileen Jamieson tar ledelsen i HIEs “Blue Economy”.

Nordlige maritime sektorbedrifter kan be om støtte fra Highlands and Islands Enterprise (HIE) for å realisere sine innovative ideer.

Bedrifter kan søke gjennom europeisk utviklingsbyrå om europeisk finansiering med sikte på å støtte og oppmuntre til samarbeid, spesielt i områder relatert til lavt karbon.

Det nye multinasjonale forskningsprosjektet, GreenOffshoreTech, tar sikte på å støtte innovasjon i små og mellomstore bedrifter (SMB) for å oppnå økonomisk og miljømessig bærekraft i det marine miljøet.

Prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram, som er € 80 milliarder Horizon 2020.

Med to tredjedeler av Storbritannias kystlinje i høylandet og øyene, er den marine sektoren en viktig bidragsyter til regionens økonomi og inkluderer havbruk, marin fornybar energi, marin bioteknologi, kystnære og marine turisme- og biovitenskapelige virksomheter.

Prosjektet inkluderer ni europeiske partnere og ble nylig tildelt totalt 5 millioner euro fra Horizon 2020 for å støtte GreenOffshoreTech-implementering. Ledet av forretningsutvikling i Moss-regionen i Norge, er HIE den britiske partneren og har blitt tildelt 220 000 € i tre år.

GreenOffshoreTech samarbeider også med partnere i Island, Norge, Tyskland, Portugal, Latvia og Polen.

Gjennom en konkurransedyktig modell vil partnere samarbeide med vellykkede selskaper for å gi et strukturert rammeverk for å drive innovasjon, direkte økonomisk støtte og tilby en rekke tilpassede og tilpassede forretningstjenester.

Eileen Jamieson, leder for mat og drikke i HIE, som leder byråets maritime økonomi, sa: ”Innovasjon er avgjørende for å sikre at regionen vår spiller en full rolle i Skottlands økonomiske bedring og overgang til netto null.

“Vi benytter oss av denne muligheten, som vil være til fordel for offshoreselskaper i vår region og gjøre det mulig for dem å innovere og komme videre gjennom bruk av ny teknologi. Prosjektet vil hjelpe selskaper å få kontakt og samarbeide med grupper og selskaper over den blå økonomien i andre regioner eller land under og utenfor prosjektet. ”

Mer informasjon vil være tilgjengelig når prosjektet starter i september 2021.

For å finne ut mer besøk https://cordis.europa.eu/project/id/101005541

