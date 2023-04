Den nederlandske advokaten Inez Weski, en rådgiver for narkobaronen Ridouan Taghi, ble arrestert av Rotterdam-politiet fredag, sa den nederlandske avisen De Telegraaf, informasjonen bekreftet av den nasjonale påtalemyndigheten. Ines Veschi er kjent for sin deltakelse i Aquino-rettssaken i Belgia og for sitt særegne gotiske utseende.

Advokaten ville ha tillatt kommunikasjon mellom hans fengslede klient og hans kontakter utenfor interneringssenteret. Den nederlandske statsadvokaten sa på sine nettsider fredag ​​ettermiddag at Ines Veske er mistenkt for å ha deltatt i en kriminell organisasjon, involvert i internasjonal narkotikasmugling og hvitvasking av penger, samt brudd på taushetsplikt. Peter R. Hvem er Ritovan Taghi, gangsteren som svartelistet De Vries? «Advokaten er mistenkt for å ha misbrukt sin stilling ved å sende meldinger mellom sin klients kriminelle organisasjon og sistnevnte», kan vi lese. Mistanker angående aktor dukket opp sommeren 2022, takket være dekrypteringen av meldinger av SkyECC-systemet, påpekte aktor også, og bemerket at aktors hjem og hans kontor i Rotterdam ble raidet på fredag. Etterforskningen av Vesky har pågått en stund, og påtalemyndigheten mener den har nok bevis etter telefondekrypteringen. Statsadvokaten ønsket imidlertid å avvente konklusjonen av argumentene til advokaten i den pågående saken fra denne uken.