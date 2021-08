Fremvoksende oljenasjoner nekter å studere klimakontroll og fortsetter å vokse raskt

Nye oljenasjoner stjeler oppmerksomheten på den amerikanske energikonferansen

Ghana, Guyana, Surinam har som mål å utnytte nye funn raskt

Kan drive oljeøkonomi og vokse renere næringer

HOUSTON, 19. august-Verdens nye oljeproduserende nasjoner vakte oppmerksomhet på denne ukens maritime teknologikonferanse med ambisiøse planer om å hindre olje- og gassfunn i løpet av kampen mot global energiomstilling til lavkarbondrivstoff.

Konferansen satte dagsorden for fornybart og rent brennende drivstoff og for investorer å bevege seg bort fra fossilt brensel og pumpe massive olje- og gassfunn som kan transformere deres økonomier i Brasil, Ghana, Guyana og Surinam. Før verdiene forfaller.

Forskjellen mellom deres mål og regjeringer om å innføre netto-null karbonutslippsregler innen 2050 var tydelig på den første store amerikanske oljeteknologi-konferansen etter epidemien.

Historisk sett et sted for oljeselskaper å skryte av dypt vannutvikling, understreket årets Houston -konferanse behovet for renere drivstoff, lavere utslipp, lavere karbonteknologi, sjøvann og rent brennende hydrogen.

Oljenøkkelen til fremtiden

“Vi har millioner av mennesker i Afrika som ikke har strøm,” gjentok Ghana energiminister Matthew Oboku Brembe av andre nye energiprodusenter. “Energiendring betyr ikke at vi ikke bør utnytte ressursene våre.”

Guyanas visepresident Bharath Jagdeo fortalte konferansen at karbonutslipp fra massive olje- og gassfunn begynte å bli redusert ettersom tre fjerdedeler av Guyanas skoger var dekket.

“Vi har blitt kalt til å slippe oljen vår på bakken. Vi mener det er helt urimelig,” sa Zectio. “Som et lite land har vi foreløpig ikke kapasitet og struktur for optimal drift av oljeindustrien, men vi vil fortsette å forbedre oss.”

Surinam, som deler et oljebasseng med Guyana, håper det kan slutte seg til klubben med toppprodusenter og bruke oljeinntekter til utvikling av rent drivstoff. Det jobber med oljeselskaper TotalEnergies SE (TTEF.PA) og Chevron Corp (CVX.N) og statseide Qatar Petroleum i potensielle innovasjoner.

“Vi må innse hva olje- og gassindustrien vil gjøre på slutten av dagen,” sa Patrick Prunings, leder for forskning og overflateiendom i Statsoli, det statlige energiselskapet i Surinam.

“Vi trenger de pengene for å investere i disse grønne næringene,” sa han.

Ren til havs

Oljeledere sa at noen av disse nye og eksisterende havbunnene, inkludert Mexicogolfen i USA, produserer olje med avansert teknologi og lavere karbonutslipp fra større brønner.

Eksperter sier at etterspørselen etter fossilt brensel ikke vil avta når sollys, vind og hydrogen stiger som energikilder. Produsenter med lavere karbonutslipp enn tradisjonelle områder kan hjelpe drivhusmål hvis de lager oljefelt.

“Det som trengs er å sørge for at vi produserer energien som trengs for samfunnet med en ansvarlig holdning,” sa Veronica Goyalho, Brasils leder for det norske EQNR.OL.

Brasil, som allerede er et oljekraftverk, er en av de minst forurensende fossile drivstoffkildene for olje begravet under et tett lag med stein og salt. Det planlegger å holde to auksjonsrunder i år for å fremme veksten av “pre-salt” områder.

“Pre-salt er en ekstraordinær, veldig viktig ressurs,” sa Decio Odon, administrerende direktør i den brasilianske oljeprodusenten Enauta Participacoes SA (ENAT3.SA).

Med investeringsgrenser på fem til ti år før produksjonsstart i nye sektorer, krever produsentene nye lisenser.

“Med endringen i energi, hvis vi ikke gir disse eiendelene nå, vil vi la ressursene ligge på bakken,” sa Rodolfo Saboya, Brasils oljeregulator. “Dette er det siste store vinduet med muligheter.”

Rapport av Marianna Barraca, Luke Cohen og Sabrina Vale; Skrevet av Gary McWilliams, redigert av Marguerite Choi

