French Days 2022: en dusj av kampanjer fra 4. mai

Tidligere var sommer- og vintersalg den viktigste tiden på året for gode tilbud. Men utviklingen av e-handel og ankomsten av virksomhet fra USA har også forstyrret og brutt ned måten vi handler på.

Mange foretrekker nå kortere, men mer intense hit-avtaler, som Black Friday, som raskt har blitt en mulighet for gode tilbud. Det var som svar på denne begivenheten og for å motvirke rent amerikanske initiativer for å favorisere franske e-handelsaktører at seks franske merker, inkludert Fnac Darty-gruppen, opprettet French Days.

den første utgaven ble utgitt 27. april 2018, en ganske treg periode for de som elsker gode tilbud. Med utgangspunkt i suksessen ble den umiddelbart fornyet høsten 2018. Selv om det tilbys to franske dager hvert år, har pandemien rystet detaljhandelen og i 2021 måtte vårutgaven utsettes. I år er e-handelen klar. Om noen dager vil startpistolen bli avfyrt.

De franske dagene vil finne sted fra 4. til 9. mai 2022. Som et grunnleggende medlem av arrangementet vil Fnac tilby en rekke online kampanjer. Kulturelle og høyteknologiske produkter vil være i søkelyset. Muligheten til å fornye for eksempel din smarttelefonhun Tablettå ha råd til en par trådløse hodetelefoneran datamaskin eller en ny FJERNSYN. De fleste store teknologimerkene vil være representert.

Vi vil forbli mobilisert under de franske dagene for å informere deg om de beste aktuelle tilbudene som er tilgjengelige innenfor merket.

Mens de fleste rabatter vil være tilgjengelige på nettstedet Fnac.com, vil noen kampanjer i butikken også tilbys.

Rabatter å vente til de franske dagene

I vente til 4. mai kan de mest utålmodige allerede benytte seg av noen gode tilbud. Dermed er Xiaomi Redmi Note 10 5G Graphite Grey-pakken med 128 GB lagringsplass, akkompagnert av det tilkoblede Mi Smart Band 5 Black-armbåndet for øyeblikket på 229 euro i stedet for 319 euro.

På lager Handle på Fnac.com

Samsung Galaxy S21 FE 5G i grafitt med 256 GB lagringsplass tilbys eksepsjonelt til €669 i stedet for €829. Som en bonus, for ethvert tilleggskjøp av et par trådløse Galaxy Buds-hodetelefoner, gjelder en ekstra rabatt på 50 euro.