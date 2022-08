Freya, en ung hunnhvalross, ble en ekte stjerne i Norge: dyret ble avlivet

Norske myndigheter kunngjorde søndag at de hadde avlivet hvalrossen Freya, hvis tilstedeværelse var blitt en sommerattraksjon i Oslofjorden, og satt livet til sivile og dyr i fare.

«Beslutningen om å avlive hvalrossen var basert på en omfattende vurdering av den pågående trusselen mot menneskelig sikkerhet.» Det sier leder av Fiskeridirektoratet, Frank Backe-Jensen, i en melding. Hvalrosser lever typisk på mer nordlige arktiske breddegrader, men Freya, som representerer en gudinne knyttet til kjærlighet og skjønnhet i norrøn mytologi, har badet i den norske hovedstadens farvann siden 17. juli.

Til tross for uopphørlige oppfordringer om ikke å forstyrre pattedyrene, har den unge hunnen som veier rundt 600 kg tiltrukket seg mye oppmerksomhet, og utgjør en fare for publikum og dyret, og vurderer fiskeretningen. «Vi har nøye vurdert alle mulige løsninger. Vi har kommet til den konklusjon at ingen av de tilgjengelige metodene kan garantere dyrevelferd.» MR. sa Bakke-Jensen.

Overveid, Freyas forskyvning, svaiende under vekten hennes for å gå om bord i båtene og sove der, «Ikke et levedyktig alternativ» På grunn av kompleksiteten, la han til.

I Frankrike ble det satt i gang en redningsaksjon denne uken for å ta en beluga ut av Sveits hvor den gikk seg vill, men hvalen støttet den ikke og måtte avlives.