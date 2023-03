Fridykker Arthur Gurin-Poiri dykker med spekkhoggere i Norge: Et eventyr i 10 bilder

«Jeg ser meg selv under vann ved siden av to ni-tonns superrovdyr som aksepterer meg, og det er majestetisk. De er synkronisert i en slags ballett.»

Til tross for de ekstreme forholdene har Nikois et «uforglemmelig minne» fra disse dykkene.

I Quenangan Fjord ønsket fridykkeren å finne sin trening under et annet aspekt. «Vi gjorde det effektivt til en sport, men jeg ønsket å gå tilbake til essensen av fridykking: å utforske undervannsverdenen, oppdage og tjene meg.»

Kvenangen i Nord-Norge. Det var i denne fjordens 3-graders vann at den femdobbelte verdensmesteren i fridykking, franskmannen Arthur Guerin-Poiri, kom for å gjenopprette kontakten med naturen og tenke på et av havets største rovdyr. Et eksepsjonelt eventyr å bringe tilbake til livet i bilder.