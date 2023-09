Hos Vespéral i Charleroi, og på «Véro et Bibiche» for nære venner, bruker vi kun bøyer når de er tilgjengelige. ©Frederic Nojoum (Arkiv 2021)

Er ekte belgiske pommes frites i ferd med å forsvinne? «Flere og flere frittkoter flytter bort fra bintje»

Hjemme skal den forbli belgisk, fersk, ikke tidligere kokt og ikke frossen. «Det er det som gjør yngelen. Og hvis prisene går opp, er det for ille, og jeg tjener mindre og åpner en eller flere dager i uken. Fordi å undervurdere kvalitet eller kvantitet er et nei-nei. Å øke prisene med konkurranse er også et nei- nei. Justeringsvariabelen er min margin eller min stab … Og vi vil ikke sparke noen!»

«Jeg har atrofiert pentages»

For eieren av Golden Snack i Charleroi, som også driver andre chipsforretninger i Belgia, har ikke bentjis blitt behandlet på flere år: «De er veldig små og av dårlig kvalitet. Kanskje en måned i året, i sesong, og de de er fortsatt… faktisk har de atrofiert.» Men det er viktig å fortsette å bruke belgiske poteter, dette er ikke oppe til debatt. Kundene våre bare applauderer oss, fordi de elsker det. Han er en gründer: «Fem år siden startet jeg en ny strategi, og gikk over til en modell nær McDonald’s, men med belgiske og ferske poteter. Vi har egen produsent, som leverer til oss på lastebil. Han vet at han vil selge alt, vi har en fortrinnspris. Det gjorde at vi knapt kjente inflasjonen, men det er vanskelig for de minste.

Pommes frites speiler inflasjon? «Vi begrenser effekten av økninger på pakkeprisen.»

«Jeg jobber med de beste potetene som finnes.»

Thibaut Dengart har ledet sin egen chipsbutikk «Chez Thib», som ligger langs motorveien N4 i Nanin (Namur), i nesten 20 år. Denne artikkelen fungerer ikke utelukkende med Bintje. «Jeg stoler på leverandøren min som får de beste potetene for øyeblikket,» sier han. Siden begynnelsen av 2023 har prisen på skrelte og kuttede pommes frites per kilo fortsatt å stige, og nådde nylig 1,30 € eksklusiv moms. «Jeg justerte prisene mine, men jeg måtte likevel redusere fortjenestemarginen min. Hvis jeg måtte overskride de kjente økningene, ville jeg ha måttet doble prisene.» Thibaut Dengart legger ikke skjul på at prisene på pommes frites har falt den siste tiden dager På en uke steg prisen fra 1,10 euro til 1,00 euro/kg En liten nedgang høres bra ut, men ikke nok til å kompensere for alle økningene.

«Benger 90% i henhold til kvaliteten på avlingen»

Valentin Willems åpnet Burger Time chip shop i Grand-Halleux i 2015. Han forblir lojal «90% avhengig av kvaliteten» til bentji. © Dr

Valentin Willems åpnet Burger Time-chipshop i Grand-Halleux i 2015. Siden den gang har han stolt på at leverandøren kan tilby sine kunder pommes frites av høy kvalitet. «Jeg kjøper ferske, ferdigkuttede pommes frites,» sier han. Variasjonen av poteter som leveres kan avhenge av kvaliteten og kvantiteten på avlingen, men 90 % av dem er Bentji-poteter. Når det gjelder kiloprisen, svinger den – den steg fra 1,35 euro til 1,15 euro forrige uke – men er fortsatt, ifølge forhandleren, relativt høy, i likhet med prisene på fett og emballasje. Han la til: «Økningen på 300 % for fett og 30 % for kartonger ble bare delvis overført til prisen på pommes frites, med maksimalt 10 %. For å gjøre dette diversifiserer jeg aktivitetene mine. Jeg installerte en burgerautomat ved siden av chipsbutikken.»