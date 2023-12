Frisk baklengs for Frankrike mot Norge

U23F internasjonal turnering

Norge – Frankrike: 4-2 (4-0)

– 16:00 (15:00 lokalt) (Sendt på Facebook)

Mealhada (Estadio Doctor Americo Kudo) [Portugal]

Litt overskyet vær (13°C) – fettete terreng og dårlig kondisjon



Dommere: Cristina Amaral (Portugal) assistert av Cristiana Costa (Portugal) og Beatrice Silva (Portugal). 4. dommer: Maria Inez Pereira (Portugal)

mål

1-0 Synne SKINNES HANSEN 6′ (Omstarten fra Old Hocine blir snappet opp på midten av Blakstad som kaster til venstre og avanserer til venstre, krysser til Skinnes Hansen og avslutter med flat høyrefot 6m unna)

2-0 Synne SKINNES HANSEN 12′ (Omersdóttir henter ballen i en luftscramble 25m opp. Kinten Jensen* restituerer seg og legger en pasning bak forsvaret til Skinnes Hansen, som raser mot ballen og avslutter å dytte fra venstre mot halen for å møte ham)

3-0 Iris Omarsdóttir 19′ (Stølen Godø bytter til Skinnes Hansen*

4-0 Iris Omarsdóttir 24′ (Under press fra Ömersdóttir på 35m, mister Old Hosin kontrollen og Ömersdóttir gjenvinner ballen og avanserer til 30m, hvor han avfyrer et skudd fra høyre som avleder keeperen ved inngangen til området)

4-1 Kesya Pucci 56′ (Benyahia*s åpning fra midtsirkelen kommer rett til Bussey, unnslipper målvakten med perfekt kontroll og driver ballen inn i et tomt nett 5,5 meter fra høyre)

4-2 ins Benyahia 90+1′ (Benyahia avanserer til overflaten fra venstre side, gjør en en-to med Jolie, deretter en andre med Ribateira

ADVARSEL: Monika Netgaard Isaksen 72′, Sunnyva Skoglund 88′ for Norge

Norge

12-Sunniva Skoglund; 2-Emily Marie Anas Woldvik (cap.), 4-Malin Johnson Breen, 5-Emily Brakstad, 13-Sinne Amdal Bronstad (17-Monica Netgaard Isakson 66′); 7-Emma Stolen Codeau, 6-Emily Marie Zoramo, 8-Julie Blackstad; 9-Chinne Skinnes Hansen (15-Cilje Skara Helgeson 83′), 10-Chinne Sophie Kinton Jensen (19-Thea Kivak 90′), 11-Iris Ömersdöttir (20-Irene Dirtal 66′). Regi: Per Inge Jagensen

Ikke brukt: 1-Selma Panengstuen (G), 3-Oda Mathilde Johansen, 14-Selma Petersen, 16-Julie Aun Jorde, 18-Ini Stromstad Perre

Frankrike

1-mannon hale; 20-Alice Sombath, 13-Selina Old Hosin, 5-Jade Rustoggle (11-Kesia Bussey 46′), 3-Inez Bellumou; 17-Anaële Le Moguédec; 7-Zoé Stievenart (2-Jade Le Guilly 46′), 8-Inès Benyahia, 18-Laurina Fazer (cap.) (6-Lou-Ann Joly 76′), 19-Airine Fontaine; 14-Noémie Mouchon (9-Louna Ribadeira 63′). Regissør: Frédéric Biancalani

Ikke brukt: 16-Inès Marques (G)