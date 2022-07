Frityrolje som drivstoff? Det er allerede mulig i Belgia, og det er allerede i dieselen ved pumpen

Så det er ingen tvil om å sprøyte frityroljen du har hjemme i tanken selv. Dette er prosessselskapene som skal ta seg av oljen, som skal filtreres og omdannes til biodiesel for å kunne brukes som drivstoff. Og som spesialisten påpeker, i dieselen kjøper vi fra pumpen (b7)Vi finner 7 % biodrivstoff laget av frityrolje.

Vi må ikke tro at vi kan erstatte alt drivstofforbruket vårt

«Fortsatt interessant fordi det er bortkastet. Men vi må ikke tro at vi kan erstatte alt drivstofforbruket vårt med frityrolje.”, tilskrev professoren ved Polytechnic School of UCLouvain.

Denne tilnærmingen er absolutt økonomisk og miljømessig gunstig. Ved å gjenbruke brukte oljer produseres ikke oljen utelukkende for biodieselproduksjon. Men ikke la deg rive med: mengdene frityrolje er begrenset. «Den er beregnet til fem til ti liter per innbygger for den gjennomsnittlige europeiske befolkningen. Så tenk deg at denne mengden ble til biodrivstoff… det er fortsatt en liten mengde sammenlignet med hva vi bruker som drivstoff over et år«, avslutter Francesco Contino.

Fra et praktisk synspunkt forblir forbruket likt det for konvensjonell diesel. Og fra et miljøsynspunkt er tilnærmingen ikke nødvendigvis grønnere, som Christine Russell forklarer. Til våre kolleger fra TF1 : «Olje er et hydrokarbon. Spesialisten påpekte til franske journalister, før han spesifiserte at vi produserer ikke mindre karbondioksid med olje enn vi gjør med diesel.

Forurensning ser også ut til å være mer betydelig om vinteren fordi olje er mer viskøs i ekstrem kulde, og kan produsere flere partikler tilsvarende.