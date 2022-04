FRITZ!Box 7590 AX: den nye WiFi 6-kompatible digitale hjemmehuben

Med nyhetene FRITZ boks! 7590AXAVM utvider sin DSL-portefølje og tilbyr en internettboksvariant FRITZ!Box 7590. FRITZ!Box 7590 AX tilbyr ytelsen til FRITZ!Box 7590 og er Wi-Fi 6-kompatibel

Den nye trådløse standarden er raskere og fremfor alt mer effektiv, siden den tillater det koble enda flere enheter til Wi-Fi samtidig. De åtte Wi-Fi-antennene til denne nye modellen når opptil 2400 Mbit/s i 5 GHz-båndet og 1200 Mbit/s i 2,4 GHz-båndet. Kombinert med smart mesh-teknologi er FRITZ!Box 7590 AX en overlegen modell av neste generasjon Wi-Fi.

Den nye FRITZ!Boxen Håndter enkelt parallell 4K-strømming, spill, undervisning og arbeid hjemmefra via skyen, samt timer med videokonferanse. Støtter VDSL supervektoring, noe som gjør det mulig å oppnå en hastighet på maksimalt 300 Mbit/s.

I tillegg har den porter for eksisterende fasttelefoner. de fire gigabit-porter Ethernet lar brukere koble til flere nettverksenheter via kabel for maksimal ytelse.

FRITZ! Box 7590 AX er nå tilgjengelig til en anbefalt utsalgspris på €319,00