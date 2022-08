Frogwares kjøper en ny versjon av Sherlock Holmes The Awakened gjennom Kickstarter

Frogwares har offisielt avslørt mye informasjon om det kommende spillet: Sherlock Holmes The Awakened.

Dette er en flott nyinnspilling og omskriving av en crossover. Lovecraft + Sherlock utgitt i 2006. Etter at den russiske invasjonen av Ukraina tvang teamet til å slutte å jobbe med sitt siste prosjekt, blir The Awakened nå håndtert rolig av teamet.

I den nye versjonen av Awakened takler den unge Sherlock sin første store avtale med partneren Watson, som nettopp har møtt ham. Det som ser ut til å være en enkel sak for savnet, blir raskt til et nett av konspirasjoner ledet av en ond sekt. som tilber Cthulhu og prøver å oppfylle en eldgammel profeti. Spillet vil ta detektivduoen gjennom 4 plasser – Viktorianske London, et sveitsisk mentalsykehus, sumpene i New Orleans og Skottlands høyland, mens de prøver å skille virkeligheten fra det overnaturlige mens de prøver å få slutt på denne galskapen.

Her er en liste over hovedendringene i The Awakened:

All ny grafikk og eiendeler laget i Unreal 4-motoren.

Nye og fornyede animasjoner

Fullstendig gjennomgang av scenene

Ytterligere forskningsspill

Omskriver historien for å koble The Awakened-saken med en yngre Sherlock.

Utvidelse av historien som forklarer hvordan Watson og Holmes ble så nære.

Mindre omskrivninger av handelshistorien

Ytterligere sideoppdrag

Nye voiceover-opptak på engelsk og oversettelser til flere språk.

Redesign av brukergrensesnitt

Bytt til et moderne tredjepersonskamera

Ytterligere livskvalitetsfunksjoner

» Den første Sherlock Holmes The Awakened var en frittstående historie der voksne Holmes og Watson behandlet en sak som virket som en enkel kidnapping, men som ble til noe mye mer overnaturlig og uhyggelig. Vi er ekstremt stolte av det originale forfatterskapet til The Awakened, som gjennom årene ser ut til å holde mål, ettersom mange fans og kritikere har fortalt oss at de anser det for å være en av de beste Cthulhu-inspirerte spillhistoriene. .»

» Så vi tar det grunnlaget og holder mye av skrekk og historie til Cthulhu intakt, men omskriver den til å være en direkte fortsettelse av vår unge Sherlocks historie. Spesielt endrer vi tidslinjen slik at Sherlock er noen år etter hendelsene som fant sted i Cordona. Watson er ved hans side, men for øyeblikket er de bare bekjente og dette er deres første store problem sammen. De fleste karakterinteraksjoner og linjer er skrevet om for å gjenspeile dette. Vi gjør noen endringer i casehistoriene samt helt nye sideoppdrag. Historien om hvordan båndet mellom Holmes og Watson kunne ha blitt dannet, utvides i skriften nå, sammen med endringer i slutten for å tilpasse seg alt dette og den psykologiske innvirkningen hendelsene ville ha på dem. – Antonina Melnykova, Lead Narrative Designer, Frogwares

Frogwares har også bestemt seg jobbe med Kickstarter å støtte finansieringen av spillet på grunn av krigen som fortsatt jevnlig skaper problemer for dem. Det lar dem også nå ut til fansen og gi dem muligheten til å støtte studioet i bytte mot visse belønninger og en prisreduksjon. Det eneste problemet er at Kickstarter ber om å lage en «Coming Soon»-side først, så den offisielle traileren og en full utviklingsvideooppdatering blir forsinket til den fulle lanseringen av kampanjen, som skal være en uke senere.