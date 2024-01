Frøken Luna går bort: Det blir hyllet denne morgenen

Hun ville ikke ha ønsket at noen skulle synes synd på henne. Hun var høflig til siste øyeblikk. Kringkasting i dag er komplisert, men det er en mulighet til å gi ham en fantastisk hyllest.«, uttrykte María del Rio tillit.

Vi, kollegene hennes, undret oss hver gang hun insisterte på å ta mikrofonen, uavhengig av tilstanden hennes, dagen eller kvelden før. Hun var der for oss og fikk meg helt inn i denne ideen om at det ikke kom til å skje. Hun tillot det ikke. Det er veldig destabiliserende. Ord er vanskelig å finne i dag. Vi tar antennen på en annen måte. Delphine er en skaper av mye kjærlighet.

Cayden Bartos, en nær venn av programlederen, snakket på sin Instagram-konto: «Jeg elsker deg! Vi var sammen til slutten min kjære… Jeg vil aldri glemme deg, du vil være i mitt hjerte og sjel for alltid! Jeg har ikke ord, jeg har så mye mer å si…«

«Vi hadde fortsatt mye å gjøre. Hjertet mitt er i stykker. Glad jeg klarte å være nær deg til slutten. Takk for disse øyeblikkene ved din side. Jeg har allerede gjort opp med deg. Du kommer til å sette stemningen i himmelen. La oss se mer. Elsker deg«, skrev journalisten vår på Instagram.

Tidligere belgisk fotballspiller, nå konsulent, Walter Passeggio postet på sosiale nettverk: «Hvil i fred Delphine. Frøken Luna ledet en eksemplarisk kamp. Takk for at du sprer godt humør og smil til slutten. Sender mine tanker til familien hans, vennene hans og alle de som er heldige nok til å krysse veien hans.«

Den politiske verden reagerer

På den dagen

«Delphine er dypt trist over å høre om frøken Lunas død. Hun gjorde kreft til sin kamp. Hun var modig og sjenerøs til det siste. Vi har mistet en talentfull artist med et stort hjerte. Alle mine tanker går til hans familie og kjære.«, skrev Charleroi Meyer.

«For noen dager siden fortalte hun meg at hun var glad for å være i Braine-le-Comte denne fredagen… Våre tanker går til henne og hennes kjære… Takk for alt, Delphine«, reagerer Maxim Day.