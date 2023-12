Frukt å spise denne vinteren for å øke immuniteten

Av Lauren Choukiasian

Sesongens frukt, spesielt de som er rike på vitaminer, bør konsumeres med måte.

Om vinteren kan det noen ganger være et problem å holde seg ved god helse: rennende nese, sår hals, sår her og der, alvorlig tretthet… Det finnes mange naturlige oppskrifter for å bekjempe disse mindre plagene. Det er til og med mulig å beskytte deg mot det ved å bevæpne kroppen din til å kjempe oppstrøms. Dette innebærer spesielt inntak av frukt.

Hvilke frukter kan du spise denne vinteren for å øke immuniteten din?

Dadler er definitivt en sesongbasert frukt å legge til tallerkenen din i vinter. Lyse appelsiner er rike på vitamin A, vitamin C, kalium og fiber. Det styrker immunforsvaret og bidrar til å opprettholde vakker hud.

Dadler inneholder også antioksidanter som beskytter kroppens celler.

For å spise den spises den med eller uten skall, som et eple, eller kuttes i kvarte. Du kan legge dem i en smoothiebolle eller en salat med for eksempel olivenolje og fetaost, for den lille søt-salte smaken!