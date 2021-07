Frukt av hans arbeid: SK Native Bringer en smak av Norge til New England | South County Life Magazine

Det er ingenting som å åpne en kald boks øl på en varm dag, spesielt når ølet er behagelig fruktig og forfriskende og skarpt, med pasjonsfruktsmaker som smaker som den beste sommeren.

Dette er effekten av Oslove, en pasjonsfruktlager og flaggskipet til beerSLŌ Brewing Co., som nylig begynte å selge ølene sine på Rhode Island, den første lokaliseringen i USA. Hvorfor den oceaniske tilstanden til alle steder? Fordi Dimitri Yogaratnam, en av grunnleggerne av selskapet og nåværende administrerende direktør, vokste opp i South Kingstown og bodde her en stund før han flyttet til Norge, og har alltid ønsket å bringe ølene sine til dette området.

I 2015 var Yogaratnam en av ni personer, mange av dem utlendinger gift med nordmenn, som gikk sammen om å lage ŌSLŌ Brewing, et ”uavhengig bryggeselskap grunnlagt av venner for å feire energien og evolusjonen i Oslo”. Selskapets biografi fortsetter: ”Klemt mellom fjorden og skogen, tilbyr byen vår uendelige muligheter til å leve godt og føle seg levende. Dette ølet er vårt bidrag til byen som vi brenner for. Kos deg med Oslo. “

“Vi har alle denne romantiske visjonen om Norge, og ingen forteller egentlig den historien,” sa Yogaratnam, en dag etter å ha flydd fra Norge til New England, hvor hun vil tilbringe to måneder i sommer, sammen med sine fire år. eldste sønn.

Yogaratnam ble uteksaminert fra South Kingstown High School i 1998, og gikk deretter på University of Rhode Island, og ble uteksaminert i 2003. Han tilbrakte sitt siste semester i utlandet i Sør-Korea, hvor han møtte Ingvild, en nordmann som senere ble hans kone. De gikk begge på høyere utdanning ved URI, hun tok en MBA og han fullførte en mastergrad i statsvitenskap, som han til slutt droppet ut for å studere konditor ved Johnson & Wales University i Providence.

Gjennom årene har Yogaratnam jobbet på flere Rhode Island-etablissementer, inkludert Celestial Cafe i Exeter, hvor han var ansatt i seks år i en rekke roller, blant annet som leder for Equinox, Celestials tidligere utpost på Mariner Square; og på Castle Hill i Newport, hvor han jobbet som konditor og også fikk sin første restaurantjobb i Norge.

I 2009 flyttet han og Ingvild til Oslo, som har vært deres hjem siden den gang. Yogaratnam har alltid ønsket å komme tilbake til den sørlige delen av fylket i løpet av somrene, og siden bryggeriselskapet startet, har håpet å distribuere øl her. I år overlappet de to interessene.

“Vi elsker somre her, og vi prøver å få det beste fra begge verdener,” sa Yogaratnam, og beskrev mottakelsen da han kom tilbake, sammen med nyheten om ølfirmaets lansering i Amerika, som “virkelig, veldig varm.”

Som i Norge jobber ŌSLŌ Brewing Co. her med en kontrakt, som egentlig betyr å leie plass i etablerte bryggerier for å bruke utstyret deres. Fra juni jobber de med Great South Bay Brewery i Bay Shore, NY, sammen med et bryggeri i Indiana, for å produsere ølene sine. I tillegg er Beerternational ansatt for å fungere som representant, og alle produktene distribueres gjennom Craft Collective.

Lokalt kan du finne disse ølene på Sweeney’s Wine & Spirits og Matunuck Oyster Bar, selv om det forventes at flere leverandører vil tilby dem innen dette bladet treffer aviskiosker. I tillegg til Oslove, som gjenspeiler en populær samlings-hashtag (#OsLove) i Norge, er det Smooth Sailing øl, en mango, fersken og sur pasjonsfrukt; Kveik IPA, laget med norsk gårdsgjær; og Nordic pilsner, som er beskrevet med en søtere smaksprofil enn tradisjonell pilsner.

Hver boks er utsmykket med selskapets “Ō” -merke, som ble designet med tanke på Oslo-våpenskjoldet, og med det skandinaviske tankesettet at det enkle noen ganger skiller seg bedre ut. Spesielt på Oslove-bokser er “Ō” farget i regnbuen for å gjenspeile stolthetsfestligheter, hele året og ikke bare i løpet av stolthetsmåneden i juni, sa Yogaratnam. I Oslo, forklarte han, er stolthet “mer som en familiebegivenhet”, en som gjenspeiler byens karakter, som han sa er formet av toleranse og likeverd. I sin tur er disse verdiene adoptert av ŌSLŌ Brewing og er en del av selskapets verdier.

“Oslo føles som en veldig liten by, og alle blir tenkt på,” sa Yogaratnam, “det er veldig varmt og imøtekommende.”

Nå, med hvert salg på denne siden av Atlanterhavet, er Yogaratnam og hans bryggeriselskap ett skritt, eller kanskje en slurk, nærmere deres oppdrag å “sette Oslo på kartet gjennom øl.”

For mer informasjon om ŌSLŌ Brewing, besøk oslobrewing.no eller følg @oslobrewingcompany på Instagram.