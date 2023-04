Frustrert over denne nye regelen var stemmen til Vianney og Amel Bent kryptisk: «I andre år kan vi jukse»

Denne lørdagskvelden er den siste kvelden med blinde auditions på The Voice. Men da de prøvde å mase, ble to trenerstoler blokkert av produksjonen. En helt ny regel som var hemmelig for alle og som spesielt irriterte jurymedlemmene. «Vi ba trenerne om ikke å bryte det, da det ville skape problemer for andre. Vi ga dem muligheten til å ta på seg flere talenter, men ikke mer. Det er sant at vi ikke fortalte dem”. forklarte TF1 Pascal Guix, kunstnerisk produsent av The Voice.

Vianney er den første treneren som er fanget opp i denne nye regelen. Sangeren, som allerede hadde 15 talenter i gruppen sin, ett mer enn den godkjente kvoten, ønsket å lokke Joe til laget sitt. Men hvis han fortsatte å trykke på den røde knappen, snudde aldri stolen hans, noe som tillot Amell Bent å tilegne seg denne nye ferdigheten. «Jeg er angret. Det er et plot av produksjonen av et verdenssystem, hvis identitet fortsatt er ukjent. Det er sannsynligvis FBI. Andre år kan vi jukse, Viani hånet, åpenbart frustrert. Amell Bent var den neste personen involvert i denne nye produksjonsrunden. «Vi lærte av våre feil. Ikke for å sprenge tellere, ikke for å skape frustrasjon mens du opprettholder balansen., la Pascal Guix til. Trenere er nå varslet!