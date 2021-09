‘Fryktelig!’ Arsenal -fansen kunne ikke tro hva Nuno Towers gjorde etter å ha byttet ut Kieran Dierni

Arsenal-fansen hadde mye å glede seg over da de slo Burnley 1-0 lørdag ettermiddag.

Defensive forestillinger av Gabriel Magalhaes og Tagro Tomias har vært et hett tema på sosiale medier, og viste keeper Aaron Ramstale hvorfor Bernd Lenov fortjener å starte.

For første gang i Premier League denne sesongen har den nå vunnet igjen og igjen Arsenal Kampanjen tok enda et lite skritt fra en dårlig start til en fullstendig gjenoppretting.

Men da Gunners fans hadde noen bekymringer Kieran Dearney Og Thomas Party – to spillere uten den beste skadesrekorden – måtte byttes ut i andre omgang.

Heldigvis avslørte manager Michael Arteta i sin uttalelse Pressekonferanse etter kampen Begge spillerne ble forhindret trukket tilbake på grunn av fangsten.

“Han kunne ikke fullføre kampen fordi han var muskuløs,” sa spanjolen om festen. “Men det kommer. Han savnet lenge, men nå er han tilbake, han trenger litt mer trening.

“Han [Tierney] Det var et problem, og han ble feit. Banen var veldig hard i dag. Det var langt og det var veldig varmt å spille her, og noen spillere led de siste 10 eller 15 minuttene.

Tyrney signerte en erstatningssommer for å se kampen på Turf Moore Nuno Towers.

Og til tross for at han ikke brukte mye tid på banen, tok venstrebacken en avgjørelse i finalen som mange Arsenal-fans ikke kunne tro eller forstå.





Funnet RedditTavares hindret et Burnley-angrep og doblet ledelsen for en pasning Gunners til Pierre-Emerick Abamayang eller Nicholas Pepe.

Men 21-åringen ignorerte lagkameratene og valgte å skyte godt inn i målet.

Selvfølgelig kom denne beslutningen ikke tilbake for å jakte på Towers, men det er trygt å si at mange supportere ikke var veldig imponert over avgjørelsen hans.

Ekko 361 Han sa: “Den beste avgjørelsen er den verste avgjørelsen.”

Ray 3050 Han sa: “Han må ha gjort mange andre ting, men jeg vedder på at han er i hodet og tror han er ny og vil lage et navn.

“Heldigvis gikk det ikke så mye tilbake, men løpet var bra, og med den svingen var det fint å bringe den ene forsvareren til bakken.”

T3Sh3 Sa: “Nuno prøver å spille Hero Ball.”

Direkte-Lilla-3682 Han sa: “Han så på Pep og bestemte seg for at det var trygt å skyte.”