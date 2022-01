“Fryktelig”, “uanstendig”: Charlie Hebdos kart over Caspar Ullils død sjokkerer Internett

Denne onsdag ettermiddag fikk vi vite om døden til 37 år gamle Caspar Ulliel. Den franske skuespilleren, mest kjent for å ha spilt i «A Long Engagement Sunday» eller «Just the End of the World», slapp ikke unna krasjet på skianleggene til Rosier Resort i Savoy.

Siden kunngjøringen om skuespillerens død har det samlet seg hyllester og tegn på støtte til familien hans på internett. Denne torsdagen hyllet også den franske satireavisen Charlie Hebdo den franske filmens unge storhet, som tilsynelatende ikke gledet alle.

Designer Piche har signert tre malerier, hvorav ett kan sees liggende i kisteskråningene eller med hodeskalle i stedet for at snødronningens ansikt synger «Freed, delivered, I will never ski again».

Mens noen internettbrukere har berømmet avisens frimodighet, har andre fordømt en spesiell dårlig smak. “Du er uren“, For eksempel å kritisere en Twitter-bruker.”Jeg skammer meg over å alltid forsvare saken din“, angrer en annen Internett-bruker.

Noen av forfatterne av showet “Touch Boss A Mon Post” reagerte også sterkt på disse satiriske tegneseriene. “Karikaturen er riktig, men jeg synes den er fantastisk. I tillegg til neste dag, sjokkerte det meg så mye, det var fryktelig“, Spesielt verten Benjamin Gostaldi ble fornærmet.