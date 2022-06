Frykter vi mangel på smør i Belgia?

I Frankrike er lederen for System U bekymret for mangel på slutten av året.







DeMatvareprisene fortsetter å stige i butikkhyllene. På franceinfo tror Dominic Schilcher, leder for System U, inflasjonen vil «stabilisere seg permanent».

Ifølge ham, «Vi er ikke på høyden av matprisveksten. Vi fortsetter å motta økninger fra våre leverandører hver dag, som vi diskuterer og må videreformidle i ukene og månedene som kommer. Energi- og transportkostnader påvirker spesielt matvareprisene.







Lederen av Système U legger spesiell vekt på én matvare, smør. «Det er veldig tydelig at jeg holder et godt øye med smøret», forklarer Dominic Schilcher. «Våre leverandører varsler meg om tilgjengeligheten av smør fra høsten og utover.» «Vi produserer mindre melk hvert år i Frankrike, så det er mindre fett,» forklarer Système USAs president, Dominique Schilcher, konkluderer med at «det internasjonale markedet er veldig sterkt med mange smørkjøp i utlandet.» Jeg er redd showet vil bli komplisert på slutten av året. Dessuten forteller industrimennene som produserer med smør meg det allerede.»