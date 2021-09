FSU -vifte gjør fansen til handling

Tallahassee, Florida (WTXL) – “Vel, i 2017 kom jeg på denne ideen om å lage et spyd og syntes det var det kuleste noensinne fordi jeg alltid har vært fan av Seminoles,” sier gotspears.com -eier John Lojan. Jeg var som en fyr, det ville vært kult for fansen.

Det er et av de mest gjenkjennelige symbolene som representerer merket Florida. Spydsjef Osceola. Den mangeårige Seminole -fanen John Logan har laget offisielt lisensierte spydreplikater for Noles -fans over hele verden.

“Vi har sendt disse spydene til over 47, 48 stater. Det er nesten hele staten vi har sendt,” sier Logan. Vi har sendt til Norge, Tyskland og Hawaii. “

Fra poppelvedet som brukes til akselen, til laserskjæringen som former 10 gauge stål for spydspissen. Og det intense snittet som gjør fjærene symmetriske. Hvert trinn for å lage det endelige produktet er gjort til minste detalj. Og hvis du finner ut at John ikke kan gå glipp av lastebilen, er sjansen stor for at du kommer hjem med et eget spyd.

“Jeg prøver å beholde noen i lastebilen fordi jeg har solgt noen på Publix -parkering, Lowes -parkering, Walmart -parkering. Noen sier hei hva er det, og jeg kan fortelle deg et øyeblikk. Og de vil si, Hei , Jeg vil ha en av dem. “

John har laget spyd for mennesker som den legendariske Bobby Bowden. Han sørget til og med for at Mike Norville fikk en da han overtok Seminole -programmet i slutten av 2019 …

Logan legger til: “Jeg gikk inn på kontoret hans med spydet og overrakte det til ham. En uke senere mottok jeg et håndskrevet brev fra trener Norville som takket meg for gaven.”

For mer informasjon om John’s Spears, kan du besøke nettstedet gotspears.com.