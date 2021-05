FTX Crypto Cup: de store Carlsen og Wesley So i finalen | Sjakknyheter

CHENNAI: Wesley So utvidet sin utrolige ubeseirede serie til 29 kamper da han forberedte seg på en FTX Crypto Cup-billettfinale mot Magnus Carlsen.

De to pionerene på sesongens $ 1,5 millioner Meltwater Champions Chess Tour, kom begge til finalen med myke semifinaleseire. Carlsen, verdensmesteren fra Norge, scoret en seier i den første kampen, og etter to uavgjorte avslutninger med en blomstring for å slå ut Teimour Radjabov.

Etter en anspent 2-2-uavgjort på fredag ​​ble det en dominerende 3-1-seier for Carlsen. Mesteren sa at han var “veldig fornøyd” med å gå videre til finalen i det supersterke arrangementet som har en premiepott på $ 220 000 og 2,18 bitcoins.

I den andre semifinalen hadde So fordelen over natten etter dramaet der Ian Nepomniachtchi fra Russland ble angrepet av mygg i spillerommet hans. Amerikaneren trengte bare å frastøte det insektsramte Nepo i fire kamper. Men da Nepo ble stadig mer desperat, kjempet So seg for å score et vinnermål i det tredje. Nepo, mannen som ble angrepet av myggen, hadde blitt klemt til side som et irriterende insekt.

Hadde han vunnet, hadde det skapt en fascinerende finale av den nye verdensutfordreren mot den regjerende sjakkongen. Men det skulle ikke være. I stedet er det Carlsen, turlederen, mot mannen som allerede har slått ham i to finaler.

Nepo tvitret senere: “Stor prestasjon fra Wesley, feilfri beregning i dag, gratulerer med å ha nådd finalen!” Etter seieren sa So: “Jeg er veldig glad for å være tilbake i finalen. Jeg er veldig glad og håper jeg har nok energi.” Nepo og Radjabov skal kjempe om tredjeplassen.