I Kina har Great Wall-datterselskapet FTXT Energy Technology og deres kjøretøypartnere Daiyun, Tangfeng og Photon levert 100 tunge lastebiler med hydrogenbrenselceller til et byggeprosjekt i Hebei-provinsen.

Lastebilens fulle driftsteknologi er utviklet og levert av FTXT og hydrogentanker og -lag. Hydrogenbrenselceller har en effekt på 111 kW. Selskapet hevder at systemet har en levetid på 10.000 timer og kan starte på minus 30 grader.

100 tunge kjøretøyer vil bli brukt til bygging av “Xiong’an New Area”. Seongkong er en planlagt gjengjeldelsesby øst for Padding, som ligger 100 kilometer fra Beijing og Tianjin. Bygging av City of Ritter for å avlaste presset i de to storbyområdene som er nevnt ovenfor.

For øyeblikket er Rongyi Road hovedpulsåren for transport av byggematerialer til Xiong’an. Totalt skal det bygges ti hydrogenstasjoner langs den cirka 50 km lange veien for å levere hydrogen til brenselcellebiler.

I følge FTXT, et stort vegg -datterselskap, vil 1.300 brenselcellebiler bli brukt i Hebei under prosjektet, inkludert 1000 brenselcellebiler.

Zhang Tianyu, president for FTX Energy, sa: “De teknologiske fremskrittene vi har gjort så langt har på mange måter redusert kostnadene for det endelige produktet betydelig og sikret større effektivitet, holdbarhet og generell ytelse.”

Great Wall er Kinas største terrengbilprodusent. Selskapet planlegger å lansere sin første brenselcelle -SUV innen utgangen av dette året. Selskapet vil parkere sine hydrogendrevne biler ved vinter-OL 2022 i Kina.

finanznachrichten.de