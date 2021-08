Fukushima -operatører skal bygge ubåtstunnel for å slippe ut forurenset vann | Japan

Operatører av Japans ofre Fukushima Atomkraftstasjonen har kunngjort planer om å bygge en ubåtstunnel for å slippe ut mer enn en million tonn renset vann fra havet.

Planer for tunnelen på 1 km ble kunngjort onsdag etter at den japanske regjeringen bestemte seg for å slippe ut det akkumulerte vannet om to år i april.

Ministrene sier at produksjonen er trygg fordi vannet vil bli behandlet for å fjerne nesten alle radioaktive komponenter, og det vil bli fortynnet.

Men slutten av april provoserte sterk motstand fra nabolandene og sterk motstand fra lokale fiskersamfunn.

Tokyo Electric Power Co (TEPCO) sa at den ville begynne byggingen av tunnelen innen mars 2022 etter å ha gjennomført mulighetsstudier og innhentet godkjennelse fra myndighetene.

Den er omtrent 2,5 meter i diameter og strekker seg østover fra tankene på anlegget som inneholder omtrent 1,27 m tonn renset vann til Stillehavet.

Daglig infiltrasjon av vann, regn og grunnvann som ble brukt til å avkjøle det nedlagte anlegget etter smelting etter en stor tsunami i 2011.

Et omfattende pumpe- og filtreringssystem trekker ut tonn fersk forurenset vann hver dag og filtrerer bort de fleste radioaktive komponentene.

Men fiskesamfunn frykter at utslipp av vann vil undergrave mange års arbeid for å gjenopprette tilliten til sjømaten.

Akira Ono, administrasjonssjef for anlegget, sa onsdag at slipp av vann gjennom en tunnel vil bidra til å forhindre at det kommer tilbake til land.

“Vi vil fullstendig forklare våre sikkerhetspolicyer og handlingene vi tar mot omdømmeskade, slik at vi kan ta opp bekymringene til menneskene som er involvert i fiskeri,” sa Ono til journalister.

TEPCO sa i en uttalelse at det var forberedt på å betale erstatning for omdømmeskaden knyttet til løslatelsen.

Den sa også at den ville godta forskning fra International Atomic Energy Agency om sikkerheten ved utgivelsen. Selskapet har allerede anerkjent Japans beslutning.

Statsminister Yoshihit Suu Kyi har sagt at fjerning av vann er en “uunngåelig oppgave” i den flere tiår lange prosessen med å demontere atomkraftverket.

Debatten om hvordan man skal håndtere vann har trukket ut i årevis etter hvert som lagringsplassen på stedet er tom.

Filtreringsprosessen fjerner de fleste radioaktive elementene fra vannet, men få, inkludert tritium.

Eksperter sier at dette elementet bare er skadelig for mennesker i stor skala og utgjør ingen vitenskapelig påviselig risiko for vann renset av vann.