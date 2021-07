Full utskrift: Spørsmål og svar fra Mason Greenwood-fans med Messi, Ronaldo og Van Persie

Dzaki M (Indonesia): Hei Mason, hvem er din beste venn i fotball og i United?



“Min beste venn? Jeg har noen, men sannsynligvis Jimmy. Teden [Mengi] er det brandon [Williams] men sannsynligvis James. Vi har vært sammen fra en ung alder, syv eller åtte år, gjennom hele akademiets år. Nå er han tilbake etter et godt lån til United. Det er godt å se ansiktet hans igjen, og det er godt å trene med ham. “

Charlie T (UK): Hvilken kjendis vil du møte og henge med?



Det er også et godt spørsmål, Charlie. Noen kjendiser i verden? Puh! For meg må det være Usain Bolt. Før var jeg glad i friidretten min da jeg var yngre. Jeg elsket å se på ham med foreldrene mine og mine to søstre. Han er en god inspirasjon, en verdensleder i det han pleide å gjøre, det er sannsynligvis han. ”

Kevin H (USA): Hva vil du si er din skyldige glede, kanskje et upålitelig TV-show eller en sang?



“Jeg har noen sanger. Jeg vet ikke navnene på dem, men noen klassiske gamle sanger. Jeg husker ikke navnene deres, men kanskje noen Oasis-sanger. Jeg hører ikke mye på dem, men de kan dukke opp noen ganger! Men ikke mye!”

Abhishek B (India): Hei Mason, hvordan tror du spillet ditt vil utvikle seg i løpet av denne sesongen?



“Jeg ser det bare som at jeg må jobbe hardt og gjøre det jeg kan for å komme inn på laget. Tydeligvis har vi en ny signering og mange flere spisser i troppen. Det handler om å kjempe for min posisjon og forhåpentligvis kan jeg utnytte mulighetene mine og score flere mål denne sesongen, være den beste jeg kan være og vise hva jeg kan i United. ”

Pierre F (Frankrike): Hva er dine personlige mål for hele karrieren din? Og hva skal du konfigurere for å få dem?



Hei Pierre, dette er et godt spørsmål. Jeg vil sannsynligvis bare vinne ett pokal på United. Jeg har ikke vunnet en enda. Jeg har ikke vunnet en på en stund, så hovedmålet er nok ikke egentlig et uavhengig mål, bare en lag ting. Jeg vil gjerne vinne et pokal. Jeg vil heller vinne et pokal og lykkes enn å score millioner av mål. På slutten av dagen er det et lagspill, ikke sant? Pokalene er det som betyr noe til slutt. ”

Keshav M (Mauricio): Hva synes du om sammenligningene med Robin van Persie og hvilke aspekter av spillet hans vil du legge til i ditt?



Hei Keshav. Det er et flott spørsmål. Det er bra hvis folk tror jeg spiller som han og skyter litt som han. For en all-time stor som han, er det hyggelig å ha den lille tingen folk sier. Jeg pleide å se ham i United og åpenbart også i Arsenal. Han er en spiss av god kvalitet. Jeg har sett mange fotballkamper og mange Premier League-spisser, og åpenbart har jeg fanget noen ting og sett noen klipp. Det er en liten sammenligning. ”

George L (Kenya): Hei Mason, jeg vil gjerne spørre hva som er din sterkeste fot, og har dette endret seg gjennom årene?



“Godt spørsmål – jeg vil nok si min venstre side. Det pleide å være min rett da jeg var yngre. Jeg pleide å ha begge to da jeg var yngre, men jeg brukte høyre fot litt mer. Dessverre ble jeg skadet i et Academy-spill og var ute i seks-syv måneder. Da jeg kom tilbake, var den ikke så sterk som med den andre foten, og nå tror jeg venstre fot er litt sterkere, og skjærer fra høyre. ”

Emma M (Storbritannia): Hvis du kunne stille spørsmål til en tidligere spiller for å hjelpe deg med å utvikle deg, hva ville du spurt ham og hvem?



“Hei Emma. Spørsmålet jeg sannsynligvis vil gå til er Wayne Rooney. Han har gjort alt, og han er toppscorer. Jeg vil sannsynligvis bare spørre ham ikke hvordan han spilte fordi du kan se hvordan han spilte, men noen råd om hvordan du kan komme mellom forsvarerne og hvordan kan du forutse spillet litt mer. Tydeligvis scoret han hundrevis og hundrevis av mål for United. Det ville være det lille spørsmålet jeg ville stille ham. “

Faiz A (Indonesia): Hvem er den beste festen i klubben?

“Hei Faiz, ville Paul Pogba sannsynligvis si. Det har litt dansetrinn, ikke sant? Han eller Bruno, har en god feiring. Åpenbart har Pogba noen små dansetrinn, så det er sannsynligvis han. “

Red Devil (USA): Hvilken superhelt identifiserer du deg mest med?

“Jeg liker å se mange DC- og Marvel-superhelter. Jeg liker det, jeg tror det er Black Panther, jeg kan ta feil, men jeg liker den superheltfilmen. Det er en god film. Han eller Spiderman også. “