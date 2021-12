Fullførte arbeidet for Club Brook, som beseiret OHL for å kvalifisere seg til den belgiske cupfinalen

Dette er den fjerde og siste kvartkampen i den belgiske cupen torsdag kveld. Brugge vant OHL for de fire siste plassene. Og Philip Clements menn slet med tenningen og spilte for å skremme hverandre, men vant 4-1 og gikk ut. De Blå og svart Bli med Kent, Yupen og Anderlecht i semifinalen.

Første omgang var komplisert for Brooks. Menn av Philip Clement Hold foten på ballen, men sjansene deres er ikke mange eller veldig farlige (Lang 5e, வனகென் 17 og Designer 37e).

Louvain, som vil fortsette å forsvare seg mot fem mann, vil gi seg selv den beste sjansen i starten av møtet. Femstjerners basilikum, Mercier Finne ut Villig Hvem henvender seg til et senter Uhøflig. Angriperen styrker Mignolet Vær på vakt.

Når vi tror vi er på vei mot en partisjon på 41. plass Charles de Cattelere Hev en hel stadion. Angriperen står bedre og henter det perfekte krysset Øye Til 1-0. Brugge spilte en tøff rolle og vil tvinge Louine, som mistet Vlietinck til skade, til å komme ut litt mer.

På slutten av første periode, hvis Sekvens Nærmer seg 2-0, Vekten Ikke nøl med å doble innsatsen og la Brugge komme tilbake med dobbel fordel i garderoben.

Andre omgang starter igjen i sakte tempo og Brugge spilte litt da Mercier (59.) kom med et skudd like utenfor rektangelet for å lure Mignolet. Det sto 2-1 og Leuven sa ikke sitt siste ord.

Målet hever tilskuerne bare minutter før Nova Long kommer De Kettlere til unnsetning, som har slitt med å hente tilbake ballen 3-1. Nova Long, igjen, går veldig nære 4-1 etter noen minutter.

Louvain er kanskje på gutten, men Louvain tror det og fortsetter å få noen sjanser. På slutten av kampen, da kampen ble stoppet, la Vanagen til et fjerde mål for Brooks med et suverent frispark. Brugge vinner lett og blir med Anderlecht, Kent og Uban i semifinalen i cupen.