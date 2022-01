“Fullstendige spioner” er ikke sånn, “brenn alt” (bilder)

Tegneserien “Totally Spice” ble sendt mellom 2001 og 2013 og har 6 sesonger og mer enn 150 episoder. Selv i dag fortsetter eventyrene til Alex, Clover og Sam å passere gjennom skjermene våre, men vær så snill!







Lidenskapen som fortsatt henger rundt tegneserien ville ha utløst produksjonen av en ny sesong. Denne informasjonen ble gitt av Thomas Astrooke, tidligere storyboard-sjef for “Totally Spice” og skaperen av “Miraculus”: ” Jeg vet ikke om dette allerede er kjent, men jeg fant nettopp ut at den nye sesongen av ‘Totally Spice’ begynner å bli klar! «Vi ble kjent med at Thomas Astrock ikke var en del av planen.

I dag ble det første showet av den nye Sam, Clover og Alex sluppet. Og tydeligvis er det ikke mange som liker dette…

⁇ Absolutt hendene til spioner “,” Se på hvordan de spolerte spionene totalt “, eller” Clover, hva skjedde med deg? », Les på Twitter.