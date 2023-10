Furygan Appalaches: Høyteknologi

Dra på eventyr med bukser Furigan Appalachia! Et høyteknologisk produkt utviklet ned til minste detalj for å gi deg komfort og sikkerhet i enhver situasjon.

D3O er et fleksibelt materiale hvis molekyler låses sammen ved støt for å absorbere kinetisk energi. Denne teknologien gir fleksibel, ergonomisk og høyytelsesbeskyttelse for økt komfort og sikkerhet. Furygans Appalaches-bukser har dem på knærne og hoftene.

Ergonomi

For en komfortabel tur er midjen utstyrt med justeringsfliker for å passe nøyaktig til kroppsformen din. Avtakbare stropper er også tilgjengelig. I tillegg til flere strekksoner: skritt, korsrygg og knær for maksimal komfort. Nederst på føttene gir en justerbar åpning en enkel og presis passform i støvlene. Og lenkeglidelåser, ikke glem den kompatible jacket link-glidelåsen som standard på alle Furygan-jakker og jakker med tekstil- eller skinnkant. Vær oppmerksom på at medfølgende glidelåser kan sys inn i inkompatible produkter.

Komfort

I likhet med Apalachene, er Furigan-produkter som bærer merket «Air Flow System» designet for å skape og kanalisere luftstrøm i et plagg. Dette for å gi effektiv ventilasjon ved temperaturstigning. Innsatt i hjertet av plagget, gir en vanntett og pustende sølvmesh-bundet membran komfort, holdbarhet og motstand. Perfekt for å holde deg tørr og transportere fuktighet bort fra kroppen. For ikke å glemme den fullstendig avtakbare termiske foringen.

Laget med bi-stretch-innlegg med høy fasthet og vannavstøtende behandling, er disse buksene tilgjengelige i høyfast polyester for menn. Anbefalt utsalgspris € 209,90 i sort-grå-rød, svart eller blå-perle-rød, størrelse S-3XL. Fungerer alene eller som et sett med Apalaches Jacket og Brevent 3-in-1 Jacket. Finnes også i en dameversjon og en ventilert versjon.