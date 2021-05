Future Islands kunngjør enorm 59-datert tur i 2021/2022 over hele Amerika, Europa og Storbritannia

Så lenge du er Nå tilgjengelig i 4AD

Future Islands må ha savnet liveshowene under pandemien, fordi de har kunngjort en 59-dato stor turné som går fra september til neste april og inkluderer show i Amerika, Europa og Storbritannia. De døper ham som Ringer på romturen. Se alle datoene nedenfor, etterfulgt av en forhåndsvisning av turen.

Hinds vil støtte noen datoer. I noen andre programmer støtter Future Islands Modest Mouse.

Bandets siste album, Så lenge du er, ble utgitt i oktober i fjor på 4AD og toppet seg som nr. 17 på listen vår over de 100 beste albumene i 2020. Den inkluderer sangene “For Sure”, som inkluderer backing vocals av Jenn Wasner fra Eik Y Flokk av krone og det var en av ukens sanger, “Thrill” (som også var en av ukens sanger), “Moonlight” (som også er på listen over ukens sanger) og “Born in a War”, som bandet spilte i The Last Show med Stephen Colbert. De delte deretter en video av “Glada” fra albumet.

Så lenge du er er 2017-oppfølgingen Det fjerne feltet. Bandets hovedoppstilling av Samuel T. Herring (vokal), John Gerrit Welmers (keyboard) og William Cashion (bass), har nå offisielt gått sammen med turnertrommeslager Michael Lowry (som også bidrar til komponist). Kvartetten produserte albumet sammen med ingeniør Steve Wright og spilte det inn i Wrightway Studios i Baltimore.

I juni 2020 ga Cashion ut et omgivende soloalbum under sitt eget navn med tittelen Postkortmusikk. Hør vårt hvorfor ikke begge podcastintervju med Cashion om Future Islands ‘balanse med omgivende musikk.

Les omslagshistorien vår om Future Islands.

Future Islands turnédatoer:

Datoer i USA 2021:

1. september – Greek Theatre, Los Angeles, CA *

2. september – Observatory North Park, San Diego, CA *

5. september – Bottle Rock Festival, Napa, CA

7. september – Roseland Theatre, Portland, OR *

9. september – McDonald Theatre, Eugene, OR *

11. september – Marymoor Park, Seattle, WA #

13. september – The Wilma, Missoula, MT *

16. september – Palace Theatre, St Paul, MN *

17. september – Summerfest, Milwaukee, WI

18. september – Chicago Theatre, Chicago, IL *

20. september – Newport Music Hall, Columbus, OH *

21. september – The Fillmore, Philadelphia, PA *

22. september – House of Blues, Boston, MA *

24. september – Governor’s Ball, New York, NY

26. september – The Vogue, Indianapolis, IN

28. september – Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO #

29. september – Liberty Hall, Lawrence, KS

30. september – Diamond Ballroom, Oklahoma City, OK #

1-3 oktober – Austin City Limits, Austin, TX

4. oktober: Ascend Amphitheatre, Nashville, TN

5. oktober – Andrew J Brady Icon Music Center, Cincinnati, OH #

8-10 oktober – Austin City Limits, Austin, TX

11. oktober – The Civic Theatre, New Orleans, LA

12. oktober – Buckhead Theatre, Atlanta, GA

13. oktober – The Ritz, Raleigh, NC

14. oktober – Anthem, Washington, DC

* w. GULV

# w. Beskjeden mus

Datoer EU / UK 2022:

21. februar – Kulturhuset, Helsingfors, Finland

23. februar – Annexet, Stockholm, Sverige

24. februar – Sentrum Scene, Oslo, Norge

26. februar – Vega, København, Danmark

1. mars – Columbiahalle, Berlin, Tyskland

2. mars – Palladium Warszawa, Warszawa, Polen

4. mars – TonHalle, München, Tyskland

5. mars – Kulturfabrikk, Zagreb, Kroatia

6. mars – Fabrique, Milano, Italia

8. mars – Razzmatazz, Barcelona, ​​Spania

9. mars – La Riviera, Madrid, Spania

10. mars – Camp Pequeno, Lisboa, Portugal

12. mars – La Paloma, Nimes, Frankrike

13. mars – Olympia, Paris, Frankrike

15. mars – Ronda, Utrecht, Holland

17. mars – Batschkapp, Frankfurt, Tyskland

19. mars – Aeronef, Lille, Frankrike

20. mars – Fra Roma, Antwerpen, Belgia

21. mars – E-Werk, Köln, Tyskland

23. mars – Academy 1, Manchester, England

25. mars – Alexandra Palace, London, England

27. mars – Ulster Hall, Belfast, Nord-Irland

28. mars – Vicar Street, Dublin, Irland

31. mars – Northumbria SU Institute, Newcastle, England

1. april – Usher Hall, Edinburgh, Skottland

2. april – O2 Academy, Glasglow, Skottland

